Álex Alegría podrá jugar los partidos ante el Betis

Álex Alegría afronta su llegada a Orriols "como si fuera un fichaje", aunque en el contrato que ha firmado figura que aterriza a préstamo del Real Betis, que se hace cargo del 50 por ciento de su ficha, y sin opción de compra por parte de los granotas. "Vengo a darlo todo, a defender el escudo. Este es un club muy importante como para pensar en otra cosa", manifestó Álex, que podría jugar, si así Muñiz lo creyera oportuno, en los dos partidos ante los béticos en LaLiga Santander, también si hay un cruce en Copa del Rey, ya que no hay 'cláusula del miedo'.

El nuevo delantero granota llegó en AVE a primera hora de la mañana, pasó la revisión médica y luego se personó en las oficinas del Ciutat, previo paso a su presentación, en la que no saltó al césped, ya que está en proceso de acondicionamiento para la máxima categoría ni tampoco pudo lucir la nueva piel de Macron, que aún no ha salido a la luz. En sus primeras palabras agradeció el interés del Levante en mercados anteriores, un factor determinante a la hora de enrolarse en el proyecto 2017/2018. "Tenía otras ofertas (sobre todo el Málaga), pero el interés que ha mostrado el presidente y la dirección deportiva es el principal motivo de estar aquí", explicó Alegría, quién se definió "fuerte en el juego aéreo, con un gran golpeo con las dos piernas y que me puedo complementar con Roger". "Vengo con muchas ganas e ilusión y espero que hagamos una muy buena temporada. Esfuerzo y sacrificio por mi parte no van a faltar", prometió el delantero de Plasencia.

A su derecha estaba el secretario técnico Carmelo Del Pozo, que se mostró "encantado de que vuelva Deyverson con su rendimiento en el Alavés". Un discurso entendible, aunque la realidad es el brasileño no entra en el plan de Primera: "Con Deyverson, Roger y Alegría estamos perfectamente cubiertos. El mercado es muy largo y hay opciones de todo. Dey tiene contrato y estamos encantados de que vuelva con su rendimiento en el Alavés. Es una fenomenal incorporación, el mercado estará abierto y puede haber tres o cuatro delanteros".