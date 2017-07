El Levante pelea por el ascenso administrativo del filial a Segunda B

Si existe alguna posibilidad de que el Atlético Levante se reenganche al grupo III de Segunda B, tras su reciente descenso a Tercera, en Orriols están dispuestos a pelearla. En su día, cuando el Linares empezaba a reclamar la plaza que había dejado vacante el Mallorca B (arrastrado a Tercera tras bajar su primer equipo a la categoría de bronce), los granotas ya pusieron las orejas tiesas. El viernes, una vez consumado el descenso por impago del Gavà, definitivamente decidieron presentar su candidatura al ascenso administrativo.

La compra de la plaza del conjunto catalán conllevaría un desembolso aproximado de 90.000 euros, aunque el Levante no tiene prioridad sobre la misma. Tampoco sobre la del filial bermellona. En ese caso, los azulgrana (que contarán con Paco López al frente del 'B') no tendrían que afrontar gasto al no haber deudas pendientes de por medio.



Orden de prioridad

Son los equipos catalanes de Tercera que promocionaron, sin llegar a ascender, los que encabezan la lista de ´herederos´ del Gavà. Así lo dictamina el reglamento de la RFEF, que apuesta en la medida de lo posible por conceder la plaza en la categoría a la misma territorial que la pierde. Peralada, Terrassa y Vilafranca podrían reclamar inicialmente el sitio del Gavà; el primero, filial del Girona, cuenta con músculo financiero posible y apunta a principal aspirante.

El segundo supuesto legal favorece a los catalanes que bajaron de Segunda B: l´Hospi, Espanyol B y Prat. Si estos tampoco compraran la plaza (el pago servirá para cubrir las deudas), el turno correría para los Tercera de las otras territoriales englobadas en el grupo III: valenciana, balear y aragonesa. Ahí entrarían en acción, a nivel autonómico, Olímpic, Alzira y Castellón. En el último y cuarto supuesto, los descendidos de esas mismas federaciones tendrían la opción de recuperar el sitio en Segunda B. Es el caso del Atlético Levante y Eldense. Cambiando a baleares por catalanes, el orden es prácticamente idéntico para la plaza del Mallorca B.

La Comisión Mixta de la categoría, formada por AFE y la Federación Española, dictaminará este lunes qué equipos ocupan o al menos aspiran a las vacantes de Boiro (en el grupo I), Gavà y Mallorca B.



La plaza comprada en 2012 'salvó' a Morales

El extremo madrileño, que había recalado en el filial en 2011 para lograr ascenderlo de Tercera a Segunda B, hubiera cambiado de aires de no ser porque el ascenso administrativo le permitió finalmente ´lograr´ el objetivo en el verano de 2012. El filial ascendió tras hacerse cargo de las deudas del denia, al haber quedado segundo del grupo VI de Tercera.