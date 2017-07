El Levante UD tendrá patrocinador "más pronto que tarde"

La pretensión del Levante UD con vistas al próximo proyecto, como defiende su presidente, es dar «un salto de calidad» a nivel deportivo. «Tenemos una muy buena base en la plantilla, aunque no es fácil. Vamos a pasar apuros, pero nadie va a dejar de hacerlo», afirma Quico Catalán, quien sitúa el presupuesto 17/18 en una horquilla entre 53 y 60 millones.

El montante final del presupuesto dependerá en buena medida por las negociaciones abiertas para encontrar patrocinador, una vez rota la relación con East United. «En nuestro primer viaje a China hace seis años estuvimos algo perdidos. Ahora hemos regresado con buenas sensaciones; creo que tendremos patrocinador, no sé si al inicio pero sí durante la temporada. No sé si será chino o no, pero más pronto que tarde estará», sentencia.