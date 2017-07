¿Qué sucedió entre Campaña y Marcelino?

Campaña tenía ganas de estabilizarse, o por lo menos sentir la seguridad de no tener que hacer y deshacer maletas. El verano pasado, hasta que la Sampdoria cedió y llegó a un acuerdo con el Levante, acusó el peaje, no fue titular en la primera jornada de LaLiga 1|2|3, pero de inmediato Muñiz le dio las riendas del mejor equipo de la categoría y volvió a responderle con nota. "Hace bastante que no tenía la oportunidad de iniciar una pretemporada con un club y mantenerme en él. Lo afronto con mucha ilusión y muchas ganas", reconoció el centrocampista en la segunda tanda de pruebas físicas junto a Raúl Fernández, Oier, Verza, Morales, Chema, Jason, Jefferson Lerma, Shaq, además de las únicas incorporaciones: Álex Alegría y su compadre Luna, al que más conocía. "Sabíamos que se quedaba sin contrato. Tenía el aliciente de volver a casa porque el Sevilla estaba interesado. No se dieron las cosas. Le dije que aquí iba a estar como en casa, que no iba le iba a faltar de nada, que esto era una familia, que iba estar bien".

Evidentemente, como aseguró Pedro López en el día de ayer, la permanencia también es el objetivo para Campaña"después de que el del año pasado era sí o sí el ascenso". Un desenlace que pasa por "adaptarse lo más rápido posible". En el horizonte de Campaña, como partido más especial tiene la visita al Pizjuán, ahora contra el primer equipo del Sevilla después de medirse en Segunda al filial hispalense, pero también el Derbi, en su caso por el reencuentro con Marcelino, el entrenador que le hizo debutar en la máxima categoría, "algo que siempre le agradeceré", pero, por sus palabras, no tiene muchos más recuerdos positivos. "Lo que pasó, pasado está. Por mi parte no queda ninguna rencilla. En su día lo tuve de entrenador, siempre le he agradecido que me hiciera debutar con el primer equipo del Sevilla, con el que club que me había visto crecer, siempre se lo agradeceré. Pero a partir de ahí no sé si por su parte hubieron algunos problemas, pero por el mío ninguno. Se habló y se quedó más que zanjado. Es un nuevo año, una nueva temporada, yo defenderé mis colores e intentaremos ganar en el Derbi como en cualquier otro partido de Liga", explicó el andaluz sin entrar en detalles.

Álex Alegría y Luna son, de momento, las caras nuevas, y entre las salidas, Natxo Insa, escudero de Campaña, decidió marcharse a Malasia. La medular es la zona con más fugas, también por las operaciones frustradas de Rubén Pérez y Krohn-Dehli. "Fueron dos años junto a él, en los que ha estado guárdandome las espaldas. Siempre que se va un compañero se le echa de menos Su decisión ha sido salir de aquí para buscar algo mejor. En el vestuario se le tenía aprecio, pero vendrán jugadores que compitan por esa posición", afirmó sobre Insa.