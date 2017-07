Jason expresa sus diferencias sobre su situación en el Levante

Jason ha sorprendido con unas declaraciones en La Voz de Galicia con su futuro como principal argumento de la conversación en las que reconoce que su ampliación contractual se la quiere tomar "con mucha calma", que está tranquilo porque aún le quedan dos temporadas por delante, que hay clubes de Primera que han llamado directamente a las puertas del Levante para preguntar por su situación y que el club ha rechazado "una oferta formal de una liga muy importante". Con total claridad, el gallego aseguró que su mejora no está encarrilada, pero que no le quita el sueño y que en su mente solo está afrontar la temporada que se avecina "con la máxima ilusión, con muchas ganas, porque debe ser un año importante". "Es algo que me quiero tomar con mucha calma, porque han pasado ya cuatro años desde que firmé mi primer y único contrato profesional y no he tenido la oportunidad hasta ahora de renovar. Así que no voy a tener tener prisa cuando aún me quedan dos temporadas por delante. Estoy tranquilo por esto", explicó sobre su situación contractual.

Autor de 10 goles, sólo por detrás de Roger Martí, el gallego es otro de los que a ojos del club se ha ganado a pulso una mejora como ha sucedido con Raúl Fernández. Un asunto que se fue dilatando a expensas de que se cumplieran los objetivos, pero que sigue sin cristalizar. El Levante está por la labor de actualizar su salario y adecuarlo a su respuesta sobresaliente después de ser una de las primeras decisiones deportivas de Tito y Carmelo. Jason introdujo una variable en aquella ejecución de la cláusula de renovación por tres temporadas. "Hubo un interés real en mi del Real Madrid Castilla ya que finalizaba contrato. Había acabado bien la temporada en Albacete y cuando llamaron, el Levante estuvo rápido y reaccionó ejecutando una cláusula de mi contrato por la que pagando una cantidad me renovaban por tres temporadas más. Por tanto no hubo una negociación para renovar. Por eso ahora mi contrato no me preocupa lo más mínimo, solo el hacer una temporada sobresaliente", explicó el ´23´, que se marca como objetivo "disfrutar de minutos, sentirme importante y conseguir los objetivos colectivos".

Jason siempre agradecerá que el Levante haya sido el club que le ha permitido ser jugador profesional, pero matizo que "en muchos momentos se han hecho las cosas de forma diferente a lo que yo pienso". Y salió en defensas de sus agentes, los mismos que Camarasa, ya desvinculado tras ser traspasado al Real Betis. "Siempre he tenido las cosas claras y lo que pienso y decido se lo traslado a mis agentes, no al revés. Por un lado, reconozco que he sido jugador profesional gracias al Levante, pero, desde mi punto de vista, en muchos momentos se han hecho las cosas de forma diferente a lo que yo pienso. Evidentemente mis agentes están para defender mis intereses porque para eso les contrato. Y la verdad es que estoy muy contento de toda mi trayectoria junto con ellos", explicó. Para Jason, el Levante significa "mucho cariño", pero generó más dudas cuando se le cuestionó sobre si se está planteando una salida. "Eso es una respuesta que le daré al club si me pregunta", puntualizó. "Le estoy muy agradecido al Levante porque al final es el equipo que me ha dado la oportunidad de jugar en el fútbol profesional. Me siento muy querido por la afición, desde el primer momento me han apoyado, así que me gusta devolverles el cariño con goles y esfuerzo. Soy consciente que esto es fútbol y a veces te dicen que no cuentan contigo y otras te venden directamente o te ceden, como hicieron conmigo en dos ocasiones. Somos profesionales y una cosa es ser agradecidos y estudiar una propuesta, pero bueno, ahora no pienso en eso, solo en triunfar que nos espera un año muy importante y complicado", añadió.

Del Deportivo, Jason habló de "contactos", que los vinculó al ´caso Róber Pier´, y reconoció que algún día le gustaría volver al equipo de su tierra: "Algún día se dará, llevo al Dépor en el corazón. Claro que me gustaría que se produjera algún día. Ha habido contactos, pero no se ha dado, quizá porque con Róber se encriptó; no se, la verdad€ sé que hay clubes de Primera que han llamado directamente al Levante para preguntar por mi. Y también uno de un liga muy importante ha realizado una oferta formal y el club la ha rechazado". Jason abandonó Abegondo en edad cadete, después de que en el Dépor se valorara su talento pero se dudara por su falta de centímetros. «Bueno, la estatura fue la excusa. Ese mismo verano crecí 15 centímetros. Como se ha visto con la rebelión de los bajitos, el fútbol no tiene qué ver con la estatura», dijo.