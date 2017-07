Victoria del Levante UD con gol de Morales

La baja de Pedro López trastocó los planes de Muñiz, que saltó al verde del Camilo Vega con una línea de cuatro encabezada por Iván López. Acompañado por los canteranos Joel y Kaiser como centrales y de Aly por la izquierda tuvieron trabajo en la zaga porque el Real Murcia apretó en la primera mitad. La novedad estuvo en el estreno de la elástica blanquinegra, y en la línea ofensiva donde junto a Alegría y Jason, el asturiano optó por Luna. El mallorquín demostró que no solo está capacitado para defender y que suma al volcarse ofensivamente. De hecho, en sus botas estuvo el primero, nada más iniciarse el partido, aunque Biel Ribas atajó sin problemas.

El Real Murcia inquietó al conjunto granota con las internadas de Fede Vega por la izquierda, y los balones colgados en busca del punta Chamorro, que obligó a intervenir hasta en tres ocasiones a Oier en el primer tercio del choque. La primera parte murió sin ocasiones claras para los intereses granotas, aunque se pudieron ver detalles técnicos de los futbolistas de la medular. Verza estuvo muy participativo y retrasó su posición con el fin de recibir la pelota, mientras que Jason y Pepelu deslumbraron con desparpajo y atrevimiento enfilando la meta murciana.

Muñiz optó por la mayoría de los titulares en la segunda mitad. Iván no saltó tras el refresco sustituido por Shaq, mientras que el resto de suplentes entraron en el minuto 65. Solo Oier completó los 90. La inclusión de Bardhi en la mediapunta fue determinante. El macedonio revolucionó el partido con su entrada y aceleró los ataques granotas. El centrocampista enchufó a Manu Viana y a Borja, que fueron ganando protagonismo en las rápidas transiciones del equipo. El Levante saltó decidido para buscar el gol y este no tardó en llegar. Fue en el minuto 69 tras una buena recuperación de Lerma. El colombiano cedió el esférico a Borja, quien abrió al carril izquierdo para que Viana la pusiera al área donde el Comandante solo tuvo que empujarla. Bardhi estuvo cerca de hacer el segundo, aunque no acertó con su disparo tras una buena irrupción en el área y un posterior recorte para acomodarse el disparo a su pierna buena. Marchó por poco. El Real Murcia apenas concentró ocasiones en la segunda mitad. Santi Jara se plantó solo ante Oier, aunque intentó adornarse y desaprovechó la más clara para los hombres de Manuel Sanlúcar.

El partido terminó con buenas sensaciones en la escuadra de Muñiz. Tras una primera parte poco reseñable, los cambios surgieron efecto y el Levante logró la victoria con un once más efectivo ofensivamente. De momento, continúa el balance positivo. De cuatro amistosos, tres victorias y una derrota. El próximo rival será el Villarreal, el domingo, en un partido que servirá como antesala al primer compromiso liguero que se disputará el lunes 21 de agosto en el Ciutat.