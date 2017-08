Larsson, un fichaje deja tirado al club... ¡tras pasar el reconocimiento médico!

Sebastian Larsson tenía que haber sido el séptimo fichaje del Levante 17/18. Y no lo será, finalmente, porque él no ha querido. Porque se echó atrás en el ultimísimo momento. Una vez que se había comprometido formalmente por un año más un segundo en función de variables (partidos y permanencia) y de haber pasado incluso la revisión médica con el conjunto granota. Y no en cualquier sitio: en la clínica IVRE+, como el resto de la plantilla o caras nuevas, y bajo la supervisión del galeno del club, Miguel Ángel Buil, el pasado sábado.

