Samu García: el fichaje del Levante UD, pendiente del finiquito

Samu García tiene un sitio reservado en la plantilla 17/18, por mucho que pasen los días y su fichaje no se acabe de concretar. En Orriols no dudan de que Muñiz contará con él esta temporada y, en consecuencia, dan la posición de extremo por cubierta. El andaluz hace días que tiene un acuerdo con los granotas, a expensas de que pacte la rescisión del millonario contrato (hasta 2020) que firmó hace un año con el Rubin Kazan. La clave está justamente en el finiquito: ni el extremo quiere perdonar todo el dinero que tiene pendiente, ni los rusos pagárselo para que inmediatamente fiche por el Levante.

El tiempo juega a favor de los intereses azulgranas. El Rubin no cuenta con el exfutbolista del Villarreal; en su web, de hecho, no aparece como miembro del equipo que dirige Gurban Berdiyew. Entrena a sus órdenes pero no entra en convocatoria alguna. Su último descarte se produjo el pasado miércoles, en el encuentro liguero ante el Lokomotiv de Moscú.

El plazo de fichajes de la Premier Rusa concluye el 31 de agosto, un día antes que en LaLiga. Tito y Carmelo del Pozo esperan que no haya que apurar hasta esa fecha para ofrecerle al técnico uno de los fichajes por los que más fuerza ha hecho. Muñiz quiere a Samu por su bagaje y por sus condiciones como futbolista. Tiene características sobre el césped distintas a las del resto de jugadores de banda, en opinión del asturiano: Jason, Ivi y Morales aportan desborde, velocidad y gol, en mayor o menor medida. El andaluz, que acaba de cumplir 27 años, aporta un juego más pausado, combinativo y por dentro.

Como última posibilidad, si el Rubin siguiera resistiéndose a concederle la libertad y el mercado estuviera tocando a su fin, el Levante podría contemplar una cesión. Incluso la búsqueda de una alternativa, aunque solo como medida desesperada o porque aparece una oportunidad irrechazable. Estudiados múltiples ofrecimientos o jugadores en agenda, los granotas consideran que Samu García es quien mejor relación calidad/precio ofrece a día de hoy.

Para compensar la pérdida salarial que conlleva su salida del Rubin, el Levante ofrece al andaluz un contrato de larga duración. Sería, además, uno de los miembros de la plantilla mejor pagados. Condiciones que han permitido a los granotas imponerse en la puja a otros clubes españoles decididos a repatriar a Samu, con el Málaga (con el que diera el salto a la elite) y el Leganés, en el que militase cedido la segunda mitad del pasado curso.