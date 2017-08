Adrián Ramos hace fuerza para fichar por el Levante

Con Emmanuel Boateng ya en València, el Levante solo tiene pendiente el fichaje de otro delantero: el '9' de referencia por el que lleva peleando desde el principio del mercado. Un rol en el que encaja a la perfección Adrián Ramos, por cuyo fichaje pelean los granotas desde hace semanas. El colombiano, que llegaría a Orriols a préstamo por una campaña, ha dado ahora un paso al frente y se ha mojado para enrolarse en el proyecto azulgrana.

El delantero colombiano, que está cedido en el Granada hasta diciembre por el Chongqing Lifan Football Club (ambos clubes comparten propietario), ha asegurado este lumes en su país que desea abadonar la entidad nazarí. "Después de que el equipo haya bajado a Segunda las cosas no están tan claras y estamos esperando a lo que puede pasar en los próximos días", ha apuntado el ariete en RNC Caracol. "La verdad es que cuando quieres una cosa y no está tan clara, no se trabaja igual. Se trabaja con esa incertidumbre. Yo he manifestado al club el querer salir y obviamente tengo un contrato y ellos se basan en eso pero la realidad mía es la de querer salir y seguir jugando en Primera División de cara al futuro", ha añadido.

Adrián Ramos también ha explicado que ya ha hablado con "varios equipos" y que está semana está decidido a abandonar el combinado andaluz, para firmar por un nuevo equipo. Ese sería el Levante. En ese sentido, el jugador también señala que la decisión tomada es porque quiere estar en el próximo Mundial. "He pensado en lo que quiero y en mis aspiraciones. Hay un Mundial dentro de un año y como jugador siempre sueño con estar y para eso he de estar en una alta competición y eso es lo que quiero ahora", ha señalado.