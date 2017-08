Carta de despedida de Emmanuel Boateng del Moreirense FC

El ghanés, octavo fichaje del Levante, recuerda los "grandes momentos" en Portugal y habla de "nuevos desafíos"

Emmanuel Boateng, cuyo fichaje ha anunciado este miércoles el Levante, se ha despedido de su anterior club a través de su perfil oficial de Facebook. En este ha escrito una carta, en la que muestra su gratitud por los dos años que ha pasado en el Moreirense y afirma que afronta "nuevos desafíos". Este jueves, el delantero ghanés, octavo refuerzo granota, será presentado en el Ciutat a las 17:00. Esta es la traducción del contenido íntegro de la carta, escrita en portugués:

Quiero agradecer a Dios por lo lejos que me trajo y también dar un enorme agradecimiento al Moreirense por los excelentes momentos que compartimos. Siempre recordaré los grandes momentos que he pasado aquí con vosotros como equipo. Me gustó jugar con todos vosotros y me considero un jugador afortunado por haber jugado en un equipo tan grande y con personas de mentalidad semejante. Es difícil para mí despedirme de todos vosotros, desde el presidente hasta el último jugador.

En mis dos años com atacante aquí, a pesar de lo difíciles que han sido, fuimos capaces de conocernos, superarnos y mantener nuestros objetivos como club. Siento que es hora de explorar nuevos desafíos y ampliar mi carrera. Voy a echaros de menos a todos. Deseo a todos mis compañeros lo mejor en el Moreiernse... Gracias a todos los seguidores del Moreirense por el apoyo y el amor que me han mostrado. ???????? teamboateng #29