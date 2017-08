Levante UD: La media más joven de LaLiga

El centro del campo más joven de LaLiga Santander. Esa es la situación del Levante de Muñiz, si se tiene en cuenta que Verza no cuenta y se le quiere dar salida. Con 53 partidos en la máxima categoría española entre todos sus componentes, excluido el oriolano, el conjunto granota ha apostado ´All In´ con las cartas de la juventud y la proyección de futuro en su mano.

Campaña y Doukouré se han convertido incluso en los ´veteranos´ con apenas 24 años. Cuando todavía no ha llegado la supuesta edad de madurez deben asumir ese rol, mientras que Lukic, con 21, es el que presenta la edad más baja de la parcela central.

La juventud del centro del campo es tal que el tercer equipo con la media de edad más baja, el Eibar (24,8), es más de dos años mayor que el granota (22,6). La apuesta por tanto por parte del club es clara y el rastreo de mercado les ha llevado siempre ha jugadores menores de 25. Dos de ellos, presentes en el Europeo Sub-21, son referencias de futuro: Bardhi y Lukic. El macedonio fue una de las sensaciones del campeonato y ya llama la atención en Orriols, donde está amarrado con una cláusula de 25 millones; el serbio aterriza en España tras adquirir experiencia en Italia.

Esa era también la hoja de ruta para Sebastian Larsson. El sueco, tras haberse comprometido formalmente por un año más un segundo en función de variables (partidos y permanencia) y de haber pasado incluso la revisión médica con el conjunto granota, pegó la espantada. El jugador nórdico, perfil completamente opuesto al de Lukic, habría aterrizado para cumplir una función de la que ahora carece el Levante. El futbolista con currículum amplio y capaz de aportar experiencia. Sin el sueco y con el serbio, Muñiz pasa de tener ese medio veterano a un centrocampista con otras virtudes.

Lukic es creación y llegada. Es último pase, tanto en largo como en corto. El nuevo medio granota ayuda en la salida de balón y también aparece en la última línea del terreno de juego para rematar desde segunda línea o para filtrar el regalo a los delanteros. Con ese potencial, ahora la responsabilidad de moldearle está en Muñiz, quien debe lograr que el serbio gane en consistencia, regularidad y en mejorar sus cifras. Con muchos aspectos positivos, la realidad es que hasta la fecha no ha conseguido desatarse en cifras ofensivas (goles- asistencias), y LaLiga parece presentarse como gran opción para su fútbol.



Experiencia en España

LaLiga Santander es exigente y la experiencia es clave en una temporada. Sin embargo, el Levante no cuenta con ese factor en el centro del campo. Solo Lerma y Campaña tienen minutos en la máxima competición nacional, con un total de 53 partidos entre ambos (33 el cafetero y 20 el andaluz). Por su parte, el segundo equipo con la media más joven de LaLiga, el Valencia, tiene en sus filas a un futbolista que acumula 246: Dani Parejo. En ese sentido, desde la dirección deportiva granota se prima la proyección de futuro y no se otorga tanta importancia al factor de veteranía. La confianza en ese sentido en los jóvenes es plena y no se espera que aterrice otro centrocampista en la ciudad.