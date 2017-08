Las primeras palabras del "centrocampista total" del Levante

Con Sasa Lukic, la medular del Levante UD está cerrada. La dirección deportiva ha visto en este serbio de 21 años a un "centrocampista total", con la etiqueta de '8', pero con cualidades para jugar "en las tres posiciones del centro del campo" del esquema con el que apostará Muñiz en el regreso a la máxima categoría.

"Buscábamos un perfil de futbolista muy concreto, que fuera un jugador de posición 8, un centrocampista total, capaz de organizar y también de conectar con la gente de arriba y jugadores de banda. Es un centrocampista muy completo que maneja diferentes situaciones. Tienes cualidades para jugar en las tres posiciones del centro del campo", explicó Tito, con Lukic escuchando con atención después de su comparecencia.

"La operación va dirigida, sobre todo, a un objetivo, que es un jugador que consideramos que nos va a ayudar en esta vuelta a Primera División. Necesitamos tener una plantilla compensada y con Sasa Lukic hemos cerrado el centro del campo y esos eran los objetivos principales. Luego hay acuerdos entre los clubes que de forma interna no los voy a airear", añadió Tito.

"Hola a todos, no hablo español, pero quiero aprender pronto". Así se presentó Sasa Lukic en su presentación oficial. Ayudado por una traductora de serbio, el nuevo centrocampista granota que lucirá el ´20´ a la espalda que llevaba Paco Montañés se apunta a estreno del lunes ante el Villarreal, aunque solamente llevaría cinco entrenamientos a sus espaldas.

La disputa del Europeo Sub-21 con Serbia, donde también estuvo su ahora compañero Enis Bardhi como rival en el fase de grupos, le ayuda a tener rodaje en las piernas. "Me he sentido bienvenido desde el primer momento. El entrenador y mis compañeros me han ayudado a sentirme rápidamente parte del vestuario. Les doy las gracias y espero tener un próspero año en el Levante. Me siento preparado para el primer partido porque he estado entrenando desde julio con la selección", argumento Lukic.

Cedido hasta final de temporada, con unos acuerdos internos entre clubes, Lukic entiende que es clave el idioma para su adaptación y que nada más que encuentre casa, aunque habla italiano, empezará clases de castellano. "Aunque comprendo algunas palabras", puntualizó el '20'. No se quiso mojar sobre su rol en el centro del campo, y prefiere que "la gente vaya conociéndome".

"Aportaré lo mejor posible para que el equipos consiga lo que se proponga y lo que quiero es que sepan reconocer mi esfuerzo. Jugaré en la posición que el mister vea mas apropiada", explicó Sasa, quien entiende que jugar en LaLiga con el Levante le puede abrir las puertas de la selección absoluta de Serbia, pero "mi único deseo es dar lo máximo para mi equipo".