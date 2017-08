Dos fichajes en peligro

De tanto esperar, en Orriols empiezan a cansarse. A perder la paciencia. El fichaje de Samu García, que prácticamente se daba por hecho desde hace semanas, puede irse finalmente al traste ante la tozudez mostrada por Rubin Kazan. Acordado su contrato con el Levante, el extremo estaba a expensas de pactar su rescisión con el cuadro ruso, algo que no ha conseguido todavía para desazón de los granotas.

Tampoco son buenas las últimas noticias respecto al objetivo prioritario para completar la portería: David Soria. Berizzo, que en la previa de Champions había apostado por Sergio Rico, ha cumplido con lo que había prometido (darle minutos) y ha alineado al meta pretendido por los azulgranas este sábado. En el estreno liguero del Sevilla ante el Espanyol. Si esa decisión ya complicaba su llegada a Orriols, la lesión por la que ha sido sustituido a los dos minutos (en la mano), todavía más.

A expensas de ver el alcance de la dolencia de Soria, el Levante podría buscar alternativas en el mercado. Ya lo hace en la posición de extremo, por si en los próximos días no se produce la llegada de Samu. El jugador de banda que pretendía Muñiz.

El andaluz no cuenta para el técnico del Rubin, quien este sábado ha vuelto a dejarle fuera de la convocatoria oficial (que incluía hasta a 23 jugadores, con 12 suplentes) en el choque ante el Anzhi (6-0). Aún así, la entidad de Kazan no está dispuesta a dejar ir gratis al futbolista, por el que pagase cinco millones en 2016 al Villarreal.



Tasado en dos millones

Reclaman dos millones por el extremo, una cantidad que en Orriols no se plantean pagar y que los rusos no han variado desde el principio del verano. Su llegada a préstamo se plantea como la otra alternativa, siempre que el Rubin acceda, aunque de inicio en el Levante no la veían con buenos ojos.