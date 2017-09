Competición le quita una amarilla a Morales, pero le mete dos partidos por "desconsideración"

La polémica giró alrededor del penalti a Ivi, que según el propio protagonista sí fue, pero la injusticia no fue ésa sino que el Levante UD se quedara con diez. Y es que hasta el Comité de Competición ha reconocido en su reunión de este miércoles que Morales no debió ver la roja. Al menos, eso sí, no son tres sino dos los partidos que le han caído a Morales, aunque sigue siendo injusto que vaya a perderse los partidos contra Real Madrid y Valencia de la sods próximas jornadas.

El Comité ha aceptado las alegaciones previas del Levante por la primera de las dos amarillas que Alberola Rojas le mostró contra el Deportivo, por lo que el castigo de una jornada por la expulsión se queda sin efecto. En cambio, salvo que prospere el nuevo recurso del club ante Apelación, el Comandante estará dos partidos fuera por lo que el Comité califica como "un acto de desconsideración" hacia el cuarto árbitro, al cual según el acta arbitral el jugador se dirigió tras su injusta expulsión en los términos ya conocidos de "la puta madre, vaya tela, vaya tela".

En la resolución se reconoce el "error material" del árbitro en la primera tarjeta, la del minuto 65, ya que "no se aprecia contacto alguno" con "el jugador contrario que termina cayendo el suelo". Sin embargo, desestima las alegaciones del Levante por la segunda, 10 minutos después la cual le costó la expulsión, al explicar que "las imágenes muestran una acción compatible con la descripción de los hechos" al existir contacto con el brazo izquierdo.

Este es la resolución completa del Comité de Competición: