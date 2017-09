Nano y Cabaco están preparados para el Bernabéu

Nano quiere marcar una "etapa bonita" en el Levante. Su nombre no es el de ese delantero de campanillas que acapara titulares como otros de los pretendidos ni tampoco sus números son para tirar cohetes, pero promete dar "lo máximo" para ver puerta en Orriols y paliar esos pocos borrones que está transmitiendo el equipo en este ilusionante regreso a la máxima categoría. "No he pensado en una cifra. Voy a dar lo máximo por marcar goles aquí, por marcar una etapa bonita. Todos los compañeros están haciendo las cosas muy bien, hay mucha competencia y voy a trabajar por adaptarme lo más rápido posible", argumentó el delantero.

Pretendido por la dirección deportiva en el anterior proyecto, Nano no dudo cuando el Levante llamó a su puerta, y eso que su cesión al Tenerife estaba encarrilada. El nuevo delantero granota se siente "muy arropado". "Desde el primer momento que el Levante acudió a mí para poder participar en este proyecto fue un orgullo. Me han tratado muy bien desde que llegué, tanto el presidente como el director deportivo y los demás trabajadores del club, y sobre todo los compañeros y el entrenador. Me siento muy arropado, como en casa y espero que siga siendo así", argumentó sobre su bienvenida.

En el campo, Nano no esconde sus cualidades y se pone en manos de Muñiz para empezar a sumar desde el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. "Soy un delantero rápido, que voy bien a los espacios y esa es mi gran virtud. Y también la pelea, que lucho mucho. Llevaba entrenando con el Eibar hasta el jueves pasado, físicamente me encuentro muy bien y con muchas ganas de empezar esto.

A su izquierda estaba Cabaco, la última pieza que faltaba por encajar en un engranaje defensivo con Postigo y Chema, titulares en las dos primeras jornadas, y un Róber Pier ausente ante Villarreal y Deportivo por sanción y la cláusula del miedo respectivamente. El uruguayo, que no ocupa plaza de extranjero, está "preparado" para plasmar todas sus cualidades de inmediato, fortalecido tras su primer paso en el Nancy. "Me veo preparado. Es mi debut, pero pasé un año por Francia. Llego a la mejor Liga, pero mi estancia por Europa me ha servido para venir muy preparado aquí". Como Nano, también se apunta al Bernabéu. "Estaba en actividad. Físicamente estoy muy bien, solo me falta conocer a los compañeros, meterme más en el grupo", puntualizó. Aunque será su debut en España, el ´18´ tiene claras las virtudes de su nuevo club: "El Levante es conocido por un equipo grande, por algo está en Primera. Es un equipo que lucha y pelea día a día, han pasado grandes jugadores por aquí. Vengo preparado para marcar mi destino".