Muñiz desvela las claves del histórico empate en el Santiago Bernabéu

El partido fue tal y como lo había pronosticado Muñiz, quien tras avisar en la víspera de que el Levante no iría al Bernabéu a sacarse fotos ni pedir autógrafos valoró así el empate conseguido: "En la segunda parte te hunden mucho, pero el equipo ha tapado los espacios y cuando tenía el balón intentaba hacer daño. Con sacrificio, la clave aquí es que cuando tengas la oportunidad, hay que aprovecharla".

El técnico elogió la manera en la que tras entrar en frío Pedro López suplió al lesionado Iván, que estará en el dique seco unas semanas por un problema muscular, y recordó lo claro que tenían el plan para puntuar: "Sabíamos que si queríamos puntuar debíamos saber sufrir. Nadie viene a puntuar aquí teniendo el balón sino que lo hacen como pueden y viendo como se desarrolla el partido. El equipo trabajó bien y cuando tuvimos el balón el equipo se desplegó bien y lo más importante es que debes dejarte hasta la última gota de sudor dentro".

"A este bloque da gusto verlo trabajar, no hay individualidades, estamos contentos por haber empatado en un buen campo. Pero no puedes pensar que un empate en el Bernabéu te da la permanencia, sino la regularidad", continuó Muñiz, siempre cauto. "Es justo que el equipo tenga la oportunidad en Primera, el año pasado no hubiese descendido. La idea nuestra era no estropear ese vestuario. Por eso intentamos hacer un bloque, del que yo soy una parte más. Es importante que todos nos conozcamos y que nosotros sepamos cómo sacar rendimiento. Están demostrando que son futbolistas que no son de Segunda sino que pueden jugar en todas las categorías. La idea es venir para quedarte, hay jugadores con mucho futuro por delante".

"Las caras en el vestuario eran de ilusión. Veías el mismo comportamiento que con cualquier otro rival. Al Madrid hay que respetarle, no temerle, y saber que cuando la tienes no hay que perder el balón rápido. En la segunda parte no nos dejaban dar cuatro o cinco pases y tocó sufrir más. En las últimas jugadas, con uno menos el Madrid, llegamos con alguna opción pero en la última acción son capaces de tirarte un balón al palo o meterte un gol. Cualquier jugador que deje un resquicio el equipo sufre, pero dejamos pocos", insistió el técnico, satisfecho por lo "junto" que trabajó el equipo y reacio, como siempre, a valorar la actuación del árbitro. De Hernández Hernández se limitó a elogiar pasando por alto la polémica de la falta en el gol de Ramos en el gol y la expulsión de Marcelo.

De cara al futuro la clave está en la "regularidad". "El martes hay que pensar que el sábado viene un rival difícil (el Valencia). Pero Lo más importante son las sensaciones que transmite el equipo a estas alturas de temporada", finalizó Muñiz, que no pasó por alto que al final el equipo "incluso hace dos acciones de ataque como puede, pero venía de un esfuerzo tremendo y no hay que poner ningún pero".