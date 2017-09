Partidazo divino del Levante... y victoria robada

Por si alguien tenía alguna duda, Muñiz recordó en la previa que los suyos no iban a presentarse en el Bernabéu con el propósito de hacerse fotos y volver con camisetas de los 'galáticos'. Dicho y hecho. Puntazo el día del 108 cumpleaños después de siete visitas seguidas perdiendo. Este equipo ha irrumpido con fuerza en Primera División, para quedarse. Es un vestuario comprometido y solidario dentro y fuera del terreno de juego. Lerma se erigió en el exponente del trabajo incansable. A las primeras de cambio fue capaz de regalar un mano a mano de Benzema con Raúl y corregir al instante para evitar el zarpazo del francés. Esos segundos de reacción fueron el reflejo del ejercicio de supervivencia que se avecinaba en el Bernabéu. Cada esfuerzo tenía su sentido. No quedaba otra para creer en una gesta superlativa. Para no perder ni un ápice de ese factor competitivo, el Levante ganó en músculo con Róber Pier, en sus primeros minutos de la temporada, por delante de Postigo y Chema. Ivi hizo de Morales y Álex Alegría repitió como referencia. Ambos fueron intensos en el esfuerzo cada que los granotas sacaban la cabeza. Bardhi comenzó en el banco. Los efectos de la convocatoria con Macedonia, la lesión que le hizo ser duda ante el Villarreal, y el perfil del partido marcaron esta decisión comprensible de Muñiz.

Por esa creencia en que nada es imposible para este equipo, Ivi volvió a ver puerta. De un saque de banda de Iván, que poco después se marcharía lesionado, y un fallo de concentración tremendo, el Levante silenció el Bernabeú. Era el minuto 12. Quedaba un mundo. De inmediato, Asensio pudo empatar, pero Postigo estuvo muy atento. Como también Raúl para sostenter el ímpetu blanco en sus constantes llegadas desde los costados, sobre todo desde el doble lateral izquierdo (Theo-Marcelo), ya con Pedro López en el campo. El 'run-run' en Chamartín ya era evidente. Un recién ascendido estaba haciendo sudar más de lo lindo al campeón de Liga y Europa. Tuvieron que ser el colegiado Hernández Hernández y sus colegas los que deshicieran parcialmente el entuerto en el que estaban metidos los blancos al pasar por alto una falta de Sergio Ramos en el cabezazo que precedió al empate de Lucas Vázquez en boca de gol. El Real Madrid intentó sacar tajada de los efectos del regalo, pero ahí apareció la figura de Raúl para desviar lo justo, al filo del descanso, un mano a mano con Bale, que había entrado por el lesionado Benzema. El meta tuvo también reflejos suficientes para reaccionar a un despeje fallido tras un trallazo de Kroos.

Era evidente que el Madrid saldría dominador tras el descanso. Raúl siguió igual de activado en el arraque de la segunda parte al salir a los pies de Bale, que se plantaba solo. El Levante tampoco se arrugó y Campaña lideró un contragolpe que acabó con un remate de Alegría a las manos de Casilla. Atrás mantenía el mismo discurso: trabajo, sacrificio, desgaste, con las líneas sincronizadas y sin apenas fugas. La posesión era madridista, pero le costaba destripar a un Levante competitivo. Entró Boateng por un tarjeteado Alegría y una de las primeras acciones aéreas también vio amarilla. Aunque con excesivas revoluciones también tenía que apuntarse al 'resistiré'. Por alto las ganaba todas, en ataque y en defensa, a veces al límite. Muñiz incluso tuvo que llamarlo a capítulo porque no le estaba gustando lo que hacía.

Zidane metió a Isco. Más madera, pero eso no cambió la identidad del Levante. Le costaba llegar al área y se multiplicaba más todavía en defensa. Con el paso de los minutos crecía la figura de Lerma con la misma velocidad que el Madrid se desesperaba y el Bernabéu pitaba los momentos en los que Raúl intentaba que el tiempo pasara más rápido. El tercer relevo granota fue el debutante Samu García, que entró por el goleador Ivi. Otro eslabón en la cadena de un equipo currante. El tiempo pasaba lentísimo, con la gasolina justa, pero había que echar el resto. Sobre todo un Chema que tuvo que ser atendido con los tres cambios ya realizados.

El primer balón al hueco a Boateng estuvo a punto de poner en un aprieto a Casilla. Al Madrid ya lo le fluían las ideas y se encomendaba a talento. Lo pudo conseguir Asensio, pero de nuevo se lució Raúl sacando una mano salvadora. Eso y la acumulación de saques de esquina. Muñiz se desgañitaba en su zona de actuación. Todavía no había llegado la prolongación cuando Bale, haciendo falta a Postigo, cabeceó rozando el palo. Maravilloso de nuevo Raúl al neutralizar un trallazo de Marcelo, segundo antes de que agrediera a Lerma y se fuera a la calle. Y faltaba la guinda, el balón al palo de Kroos tras un recorte maravilloso.

