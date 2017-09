Levante - Valencia: Justo o no, empate en el Derbi

Levante - Valencia: Justo o no, empate en el Derbi

El Levante UD explotó mejor sus tiempos en este Derbi para igualar un partido que se le puso cuesta arriba con el gol inicial de Rodrigo, mal menor porque el Valencia CF tuvo en la mano el 0-2 y en líneas generales fue el equipo al que menos dudas se vieron sobre el terreno de juego y más cerca estuvo de la victoria. Un Derbi con un ambientazo espectacular en las gradas del Ciutat y un interesante duelo en los banquillos que acabó en tablas. Con una primera mitad que había prometido mucho, intensidad, alternativas y, aunque tardaron, ocasiones. Y una segunda que quizá decepcionó.

El equipo de Marcelino desactivó en pocos minutos el ímpetu del Levante, que de salida buscaba la portería de Neto. Lo hacía con un control del balón en la zona entre Kondogbia y Parejo y desplazamientos largos a las bandas para Andreas Pereira y Soler. Un caño de Jason a Kondogbia despertó a la grada y al equipo de Muñiz, que daba un paso adelante y empezaban a aparecer jugadores hasta ese momento inéditos como Ivi y Bardhi.

El partido tenía ritmo y alternativas, pero casi hasta la media hora ninguno de los dos había llevado el balón al área contraria ni disparado entre los tres palos. Cuando parecía emerger el Levante, era el Valencia el que lanzaba su primer aviso. Otro balón a la espalda de la defensa, mide mal Chema y se la lleva Carlos Soler, pero solo le faltó definir bien con la izquierda para inaugurar el marcador.

Lo haría Rodrigo Moreno tres minutos después, ya en el 31. Una acción en la que todo el equipo del Levante cayó bajo los efectos de alguna extraña anestesia. Una falta desde campo propio se convierte en ocasión de gol, Rodrigo se la lleva pero no puede mirar puerta a la primera, se apoya en Pereira, que se la devuelve para que totalmente solo remate de cabeza a la red.

Si en la jugada del gol faltó inexplicablemente intensidad a la defensa granota, con el 0-1 cayó en un estado de shock que le pudo costar el partido. En el 34, otra vez Rodrigo pone un balón al área que remata Mina de cabeza muy forzado, pero el balón sube, baja, golpea sobre el mismo larguero y le cae a Carlos Soler, que solo la tiene que empujar. Lo hace, pero tan mal que con toda la portería para él lo que hace es estrellarla en el portero.

Del 0-2 cantado se pasó a una situación totalmente distinta. El Levante se había salvado por los pelos y en esos minutos finales del primer tiempo le dio la vuelta, volvía a morder y en otra acción desafortunada de Soler, esta vez en defensa, Bardhi anotaba el gol del empate tras recoger un rechace en el área. El Valencia, que minutos antes campaba a sus anchas por el Ciutat, pedía la hora y hasta estuvo a punto de irse al descanso por debajo cuando Jason mandó alto un rechace dubitativo de Neto ya en el 44.

No estaba conforme Muñiz con los visto. Si el Valencia había encontrado un filón con los balones largos a Mina y Rodrigo, el Levante no encontraba claridad en la medular para salir con el balón y sorprender. Un panorama que corrigió en parte el técnico granota con la salida de Rober Pier por Lerma tras el descanso. Con todo, antes de los cinco minutos otro balón de Parejo a Rodrigo no acabó en gol de milagro. Fue la mejor del Valencia en la segunda mitad.

Ni la entrada de Samuel, que se ubicó en el ataque, ni tampoco las de Guedes y Zaza variaron la suerte en la fase final del choque. El Ciutat reclamó dos acciones en el área del Valencia, una de Montoya sobre Jason en la que el lateral parece llevarse la pelota con claridad y otra en la que Murillo saca también la pelota, aunque entrando con una brusquedad que hizo pensar que pudo haber algo más. Parejo, por su parte, se quejó una y otra vezal colegiado de faltas reiteradas sin ánimo de jugar la pelota por parte del rival. Eso fue todo.