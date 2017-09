Muñiz: "Este equipo no se siente inferior a nadie"

Juan Ramón López Muñiz ha subrayado que "el Levante ha dado la talla" en el Derbi ante el Valencia. El asturiano ha destacado la "pasión e intensidad" mostrada por ambos equipos, que "aprovecharon su momento" para marcar y dejar el choque en el empate final. El técnico ha analizado el uso de la figura del 'falso 9' con Samu García y ha recordado que el poder granota reside en el colectivo.

Balance del Derbi

El partido ha sido como esperaba. Un derbi como tal; intenso, con mucha pasión. Frenético del 1 al 92, con mucho ritmo. Me quedó con la deportividad que se vivió en el campo, espero que también fuera. Ha habido un buen juego, con pocas distancias y los dos equipos trabajando muy duro. Ha sido muy difícil jugar en zonas de peligro. Los dos equipos aprovecharon su momenbo. Ellos nos superaron en algunas acciones, nosotros empatamos y luego se equilibró el partido.

Problemas en defensa

Hemos corregido ciertas situaciones al descanso. En la primera parte Santi (Mina) venía a recibir y Rodrigo caía a espalda de la defensa. Nos pillaron en situaciones puntuales en las que el central había caido a banda. Luego se ha intentado corregir, al igual que las segundas jugadas y la distancia entre jugadores; Raúl ha ayudado saliendo a cortar al balón varias veces.

Momento crítico granota

Nos hemos enfrentado a un gran rival y hemos dado una muy buena talla. Ha sido un partido muy igualado, también en ocasiones. Ellos tuvieron la posesión y 10-12 minutos en la primer parte en que nos metieran atrás. Permitimos que el partido se volviera loco, pudo más la pasión que la cabeza, y ellos no dominaron tanto la posesión como la transición.

Falso 9

Hay varias cosas que se tienen que valorar. La idea es que compartieran minutos (Alegría y Samu). Boateng y Nano llegaron con la pretemporada avanzada, y cuando no tienes el mejor nivel físico esta clase de partidos te pasan por encima. Hay que darles tiempo, tener paciencia; que ayuden los minutos que puedan.

Falta de gol de los delanteros

Lo que tenemos que hacer es seguir trrabajando en equipo. No nos podemos permitir depender de un jugador. No podemos pagar 30 ó 200 millones para traer un jugador que decida partidos. Álex 8Alegría) ha hecho un gran partido. Luego intentamos ir a otras características. El gol no tiene que depender de ese jugador, de esa individualidad.



Cuatro jornadas invictos

En el fútbol no te puedes confiar. Cada partido son tres puntos en juego. Hay que hacer el mayor de los esfuerzos en cada partido. Las sensaciones son muy buenas, porque el equipo nunca da la espalda a un partido. Este equipo siempre compite. Sobre todo no se siente inferior a nadie. Trabajamos y con el balón tenemos criterio.