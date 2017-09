En Inglaterra sabían cómo se las gasta Chema incluso antes que en el grueso del fútbol nacional. El de Caudete, que ha ganado mucha repercusión mediática de golpe gracias al espectacular golazo de volea que marcó el jueves ante la Real, contó ya el pasado verano con varios pretendientes en las islas. Más de un club de la zona media-baja de la Premier League se dirigió formalmente al Levante, al acabar el pasado curso, para pedir precio por él. Y si no hubo negociación alguna es porque el club granota no quiso: Tito y Carmelo se negaron a negociar, como por otros pilares del equipo, y se aferraron a los 12 millones de la cláusula de rescisión.

Sus notables prestaciones con el Alcorcón y el conjunto granota en LaLiga 1|2|3 suscitaron interés por el zaguero lejos de España. Desde Alemania hubo quién sondeó sin más su fichaje; los ingleses fueron los que oficialmente se lanzaron a por su contratación. El ascenso, sin embargo, encareció lo suficiente el preciodel manchego como para impedir su salida: los 6 millones fijados para la división de plata se duplicaron automáticamente con el meteórico regreso de los azulgranas a LaLiga Santander.

Tampoco Chema, al corriente de las pretensiones de los clubes de la Premier League, quiso forzar un posible traspaso. Con tres temporadas de contrato todavía por delante, y la posibilidad de debutar en la elite nacional, el de Caudete priorizó su continuidad a la opción de mejorar sus condiciones salariales notablemente. Tiene 25 años y tiempo por delante para retomar esa vía, a poco que mantenga la actual línea ascendente. Por corpulencia, dominio del juego aéreo, capacidad goleadora y manejo del balón es un jugador atractivo, especialmente en la Premier. Más aun, por su condición de central de perfil zurdo.

Bajo el manto protector de Muñiz, el zaguero ha encontrado el calor necesario para explotar sus condiciones. Primero en Alcorcón, y ahora en Orriols, a donde recaló en 2016. El suyo fue el fichaje más costoso del proyecto en LaLiga 1|2|3, tanto a nivel monetario (cercano al millón de euros) como a la hora de negociar. Aquella decidida apuesta por sus servicios es otro de los motivos que ha llevado este verano a Chema a desoír los sugerentes cantos de sirena que le han llegado. El Brighton también lanzó en vano sus redes por Roger en la 16/17.



Tercera a Primera por pasos

Marcado el «gol de su vida», y con cinco partidos ya disputados, Chema empieza a coger vuelo en LaLiga Santander. El lunes, en el Villamarín, se enfrentará al anterior central zurdo del conjunto granota: Zou Feddal. La trayectoria de ambos ofrecen ciertos paralelismos, principalmente por las trabas que han debido superar categoría a categoría hasta llegar a la elite. Porque de las condiciones del de Caudete nadie ha dudado, pero tampoco se ha encontrado con facilidades.

Después de pasar por el fútbol base del Kelme y los juveniles del Elche, el central llamó la atención de los técnicos de cantera del Madrid. Estuvo a punto de incorporarse a la entidad merengue, del mismo modo que había entrenado y jugado un amistoso con el primer equipo ilicitano, pero recién cumplida la mayoría de edad acabaría en el Atlético. En el 'C', en Tercera, se asentó ya en el fútbol profesional; sin embargo, no gozaría de continuidad en Segunda B con el primer filial rojiblanco y se vería abocado a buscarse las habichuelas en el Alcorcón B. De nuevo en Tercera, y por el camino más tortuoso, no bajó los brazos y se acabó ganando un hueco en el primer equipo alfarero. Desde entonces su progresión se ha ido acelerando, como el balón tras su golpeo y hasta chocar contra la red, en el golazo del jueves.