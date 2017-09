Ivi se queda fuera de lista y se suma a la lista de lesionados

Muñiz tendrá que recomponer una pieza en su once inicial con respecto al 4-0 en el Villamarín, ya que tras el entrenamiento de activación de esta mañana en el estadio, Ivi no ha superado la última prueba y no ha entrado en la lista de 18 para el encuentro de esta tarde ante el Deportivo Alavés del exgranota De Biasi (18:30). Ivi ha estado durante los últimos dias entre algodones por unas molestias musculares en el aductor de su pierna derecha, que le obligaron a ser relevado en la primera derrota de la temporada ante el conjunto bético, y el cuerpo técnico ha decidido no correr riesgos.

La ausencia confirmada del extremo madrileño supone la quinta por lesión. Roger, Ivan Lopez, Jefferson Lerma y Jason son los otros cuatro en la enfermería. Por decisión técnica, Muñiz ha vuelto a dejar fuera al guardameta australiano Langerak y al central Cabaco, ambos inéditos esta temporada. Ante esta acumulación de ausencias por lesión, Shaq sigue entrando en los planes del primer equipo. Esta vez sí está entre los 18, ya que en el Villamarín, con 19 en el vuelo chárter, acabó siendo el último sin vestirse.

Si las palabras de Muñiz se traducen al terreno de juego, el once sería prácticamente igual al del 4-0 en el feudo verdiblanco. La única modificación sería la entrada de Samuel por el lesionado Ivi. En principio habrá que esperar a después del parón por los compromisos internacionales para que la segunda unidad de un paso adelante y pueda inyectarle más competitividad al bloque del ascenso. Bardhi, Doukouré, Lucic y Langerak conforman la representación granota por el mundo durante el descanso de LaLiga Santander del próximo fin de semana.