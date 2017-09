"Tuvimos ansiedad y no es normal en la jornada 7"

El Levante ha perdido su segundo partido consecutivo en esta liga. El Ciutat de València ha vivido una dolorosa derrota por (0-2) frente al colista, el Alavés, en el regreso y estreno de Gianni De Biasi. Su homólogo en el cuadro granota, Juan Ramón López Muñiz se ha mostrado autocrítico, pero conocedor de los problemas del equipo, pero pide "paciencia, trabajo y tranquilidad" para regresar a la senda del triunfo tras el parón por selecciones.

PEOR PARTIDO: "El mejor partido no ha sido. Está claro. Sabíamos cómo nos iban a jugar y qué nos iba a exigir. No hemos estado acertados. Encontraron su oportunidad a balón parado, se pusieron por delante y prisas, nerviosismo... Eso hay que corregirlo. Hay que volver a la línea y al camino en el que estábamos jugando. Nadie nos había dicho que iba a ser fácil, cuando bajas el nivel, el equipo se desorganiza y el rival te gana".

ANSIEDAD: "No nos hemos relajado en absoluto. El rival juega y se adelanta en el marcador, no digo que no sea merecido, pero este camino no nos lleva a ningún sitio. La derrota por cuatro goles nos ha pesado. No es lo mismo perder por 1 o por 4. Teníamos ansiedad y no podemos tenerla en la jornada 7. El objetivo se consigue en la treinta y muchas. El equipo tiene nueve puntos y ha jugado bien anteriormente, hay que tener tranquilidad".

PROBLEMA CON EL GOL: "No tuvimos el balón en el área para marcarlo, al delantero hay que alimentarlo y darle ocasiones. Es una situación que hay que ajustar para lograr los goles necesarios para el objetivo, sea quien sea, defensa o delantero".

POCAS OCASIONES: "Sabíamos que nos iba a costar, pero a partir de tres cuartos de campo, lo hizo más de lo previsto. En la primera parte tuvimos pocas ocasiones y en la segunda con muchos jugadores ofensivos, poquitas. Tenemos que reciclar, trabajar y durante esta semana debemos ir a la tranquilidad y olvidarnos de lo bueno y de lo malo".

LESIONES: "La lesión de Ivi es leve, más prevención que otra cosa. Lo de Samu dice el doctor que no tiene nada grave en la primera exploración. No hay pánico, estamos en la misma línea que otros equipos. Ojalá que frente al Espanyol estemos todos disponibles".

SAMUEL: "Una lesión temprano te trastoca, pero eso no cambia nada porque tienes que seguir compitiendo y trabajando. No influye en el resultado que un jugador se lesione en el minuto 2. No hemos hecho nuestro partido".