Tremendo susto de Bardhi con Macedonia

Enis Bardhi ha hecho saltar las alarmas tras pedir durante el entrenamiento con el combinado de Macedonia asistencia médica, como así informó Alsat-M Televisión. El futbolista sin embargo aseguró a este medio que no tiene ninguna molestia. "No estoy lesionado. Es sólo una cosa que hago en ejercicios para no tener ninguna lesión en este proceso de preparación", señaló Bardhi. El centrocampista apenas ha tenido descanso en los últimos meses, algo que obliga al centrocampista a cuidar hasta el más mínimo detalle su día a día para evitar cualquier tipo de lesión.

Cabe recordar que Bardhi se encuentra con su selección para disputar los encuentros ante Italia, donde está actualmente concentrada, y Liechtenstein. El futbolista sufrirá en este parón otra gran carga de trabajo, algo que preocupa al cuerpo técnico granota, ya que cuatro días después de medirse a la última clasificada del Grupo G, tendrá que viajar a Cornellà para jugar contra el Espanyol. Todo ello después de dos derrotas consecutivas del Levante, por lo que la presencia de un pilar básico para Muñiz se considera fundamental.