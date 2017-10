Bardhi ya moja con Macedonia

Enis Bardhi se presentará en Orriols con otro gol en la mochila. El cuarto que marca en competición oficial esta temporada, y primero con la absoluta de su país. En su séptimo partido con Macedonia, el mediapunta del Levante participó activamente del cómodo triunfo ante Lichtenstein. Hizo de volea el tercero de los cuatro tantos de los locales (4-0), poco antes de ser sustituido por Igor Angelovski.



En el 78, con todo resuelto y el duelo granota en Cornellà en el horizonte, el seleccionador macedonio le concedió un respiro. El ´10´ azulgrana, nuevamente titular, sí que había completado el pasado viernes los 90 minutos ante Italia. Enis se pondrá este miércoles a las órdenes de Muñiz con 168 minutos en las piernas, por lo que el asturiano tendrá que decidir si le deja en el banquillo (como en el Bernabéu, después del anterior paro de selecciones) o por el contrario recurre al máximo anotador del equipo de inicio.





Enis Bardhi, former Újpest FC starlet, now playing for Levante UD in Spain scored this beauty against LIE tonight. pic.twitter.com/QDmLMqrdYB