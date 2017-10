Estos son los laterales derechos libres de contrato

En caso de firmar de inmediato y no apurar a enero, al ser un percance de larga duración (de un mínimo de cinco meses), el elegido debería sero cuya inscripción no requiera la expedición del Certificado de Transferencia Internacional (CTI), es decir que sea. Para poder autorizar la inscripción fuera de tiempo deberá acreditarse documentalmente que la lesión se haya producido una vez cerrado el periodo de inscripción correspondiente. La competencia para otorgar la autorización corresponderá a la RFEF o, en su caso, a LaLiga, a solicitud del club interesado.

Leandro Salino (32 años, EC Vitória), Abdoulay Konko (33 años, Atalanta y ex del Sevilla), Rolf Feltscher (26 años, Getafe), Sílvio (29 años, Wolverhampton y ex de Atlético y Deportivo), Roberto Hilbert (32 años, Leverkusen), Sascha Riether (34 años, Schalke 04), Samuel Inkoom (28 años, FK Vereya), Marc Bertrán (35 años, Real Zaragoza), Yassine Jebbour (26 años, Bastia) José Bosingwa (35 años, Trabzonspor) son los futbolistas libres de contrato a los que podría echar mano la dirección deportiva de inmediato por la gravísima lesión de Iván López.

Hay una ficha libre y no debería ser un futbolista que ocupe plaza de extracomunitario (están Lerma, Langerak y Shaq). La dirección deportiva sopesará la situación y no se va a apresurar. De momento están Pedro López y Shaq Moore como laterales diestros naturales y la polivalencia de Róber Pier, Morales, Cabaco e incluso Lerma, aunque con Muñiz no ha actuado de lateral diestro y es esencial en el pivote defensivo.