Fichaje Levante UD: ¿Qué opina Muñiz?

Después de la grave lesión de rodilla de Iván López, Muñiz aboga por "levantarse y volver a funcionar otra vez". Tanto el lateral derecho, como el resto del equipo y el Levante UD en general. También él, Tito y Carmelo del Pozo, que son quienes deben valorar si hace falta acudir al mercado para fichar, de inmediato o enero, y cubrir la baja del tercer capitán. "No hay que tener prisa", ha defendido de primeras el entrenador en la rueda de prensa de este miércoles.

"No hay que precipitarse. Hay que analizar la situación, los jugadores que tenemos que pueden participar en esa posición y a partir de ahí ver lo que te ofrecer el mercado y luego evaluar si lo que te ofrece mejora o no mejora, ayudaría o no ayudaría y por último tomar la decisión". Para firmar de urgencia, el Levante tendría que recurrir a los jugadores en paro o del mercado nacional.

"Tenemos jugadores como Pedro y Shaq, que son especialistas en esa posición, como Morales y Róber que en algún momento determinado pueden ayudar. Hay que tener tranquilidad", ha apuntado Muñiz.

"Depende de las situaciones que se vayan dando. Siempre les digo a Tito y Carmelo que traer por traer, no. Tiene que ayudar verdaderamente a conseguir el objetivo", ha completado el asturiano, quien ha calificado la actual plaga de lesiones como "gajes del oficio".