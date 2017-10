Este es el ejemplo a seguir para el Levante UD

La definición se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza, sobre todo por la carencia de goles de los tres delanteros en nómina (Alegría, Nano y Boateng). Al margen de esa ineficacia de sus ´hombres gol´, ya que los ocho tantos llevan otra firma, Muñiz aboga por el equilibrio y persigue que su Levante se asemeje al Leganés, de los equipos menos goleadores (5), pero de los que menos encaja, con un total de 3 y solamente superado por los 2 que ha sufrido el Barcelona. "Hay que tener un equilibrio. No vale para nada marcar tres goles si te hacen seis. Pero no solamente por los delanteros. Quizás porque no hemos llegado con tanta facilidad o claridad como en partidos anteriores. Eso hay que intentarlo corregir, pero lo más importante es tener equilibrio. El ejemplo es el Leganés y nos tiene que servir a todos los demás. Rentabiliza sus goles, porque no les hacen y ahí tenemos que ir nosotros. Que no nos hagan goles y rentabilizar los nuestros", argumentó el técnico, que no es proclive a personalizar.

En busca del gol perdido, Muñiz reconoció que Nano "está mucho mejor". La presencia del tinerfeño de titular por Alegría, de la partida en las siete primeras jornadas, podría ser una de las novedades en Cornellà-El Prat. "Nano está mucho mejor. Me gusta valorar hasta el último día de entrenamiento, si entra o sale un jugador del once o d ella convocatoria, que quiera ganarse el puesto hasta el último segundo y luego tomar decisiones. Podría competir sin ningún problema, igual que Álex y Boateng", explicó Muñiz, quien además no quiso mojarse sobre el estado físico de los que acaban de salir de la enfermería: "Que no se nos gafe nada. Que lleguemos los que estamos y en las mejores condiciones posibles al viernes. Con eso me conformo. Tocó madera".