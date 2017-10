Muñiz dio por bueno el punto cosechado ante el Espanyol y defendió el trabajo realizado por su equipo. El técnico granota insiste en que el objetivo de la permanencia va a ser muy complicado poder conseguirlo y por eso dio valor a la forma de competir que tuvo el equipo, al mismo tiempo que incidió en que hay aprender a jugar en el alambre: «Concedemos, pero los rivales también te conceden a ti. Quien menos fallos cometiera o quien acertara se llevaba el partido. Yo creo que el equipo compite bien. En el vestuario sabemos que hay que llegar a 42 puntos, que es un objetivo que es muy duro y que hay que acostumbrarse a sufrir y a vivir ahí. Cuanto mejor nos acostumbremos mejor sacaremos esas situaciones. Hay que mantener una línea. Un punto más y cuando lleguemos al objetivo, a celebrarlo como si fuera la Champions para nosotros (...) La moral tiene que estar siempre muy alta. No se puede bajar. El equipo que mejor sepa jugar estos partidos, al final consigue el objetivo. Creo que hemos hecho un buen partido y nos llevamos un muy buen punto. Para sumar cualquier punto tienes que competir a un nivel muy alto».

El técnico, después de que Postigo se retirase con molestias musculares y Doukouré con un golpe, fue cuestionado por el elevado número de problemas físicos que está sufriendo el equipo esta temporada y le restó hierro al problema: «La Primera División te exige muchísimo, el cuerpo te avisa, te avisa un gemelo, el isquio... y son bajas que al final de temporada todos los equipos nos equilibraremos, o eso esperamos. Y luego tenemos dos ligamentos cruzados, que eso yo nunca lo habría visto a estas alturas de temporada cuando llevamos apenas dos meses de competición».



"Iremos alternando"

El equipo, aunque no perdió, sigue estando falto de acierto en ambas áreas. Atrás no encajó gol, pero le cuesta generar y finalizar las ocasiones. En punta jugó de inicio Nano Mesa en lugar de Alex Alegría y en la recta final saltó al césped Boateng. No se les vio especialmente acertados, pero su técnico rompió una lanza a su favor: «Cada uno tiene sus características y dependiendo del partido y el rival iremos alternando. Todos los que has nombrado están aportando cosas para sumar puntos y tenemos que intentar que todos estén preparados para competir. Cada uno tiene sus características, pero a final de temporada los vamos a necesitar a todos porque la temporada es muy larga y yo creo que los dos delanteros que han jugado hoy han trabajado bastante bien».