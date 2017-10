El fichaje está sobre la mesa

La patata continúa caliente con Iván López ya intervenido de su grave lesión de ligamentos de la rodilla. Está por decidir si el Levante ficha a un sustituto para el ´2´. Mejor dicho, cuándo se realiza esa incorporación: de inmediato, aprovechando la ventana legal que LaLiga ofrece en estos casos, o ya con vistas a la apertura del mercado invernal. En la necesidad de encontrar a alguien que compita por el puesto, principalmente con Pedro López, prácticamente existe unanimidad en Orriols.

La postura definitiva de los granotas, en lo que a la llegada de un lateral derecho se refiere, está pendiente del pertinente cónclave entre todas las partes implicadas. Estas optaron por dejar pasar un tiempo prudencial cuando Iván se lesionó en Buñol. En los partidos ante Alavés y Espanyol se ha visto al capitán pasarlo mal, con Pedraza y Piatti poniéndole en problemas, y sobre todo ha quedado claro que Muñiz tiene pocas alternativas realmente fiables al alcance de la mano.

La opinión del asturiano tendrá peso en la citada reunión, como ha sucedido con los fichajes anteriores. Los responsables de la parcela deportiva, Tito y Carmelo del Pozo, deberán exponer las posibilidades que ofrece el mercado tanto de inmediato como con vistas a enero. El actual impás, no en vano, se presenta como la coartada perfecta para sondear a qué laterales derecho pueden llegar los granotas.

La otra pata del banco es Quico Catalán, siempre al corriente de los movimientos que se realizan en torno al equipo. El presidente tendrá que poner los límites económicos y encargarse de cerrar el hipotético fichaje, llegado el caso, aunque el dinero no debe ser problema. La posición de ´2´ no se cotiza tanto como otras que puede acabar reforzando el Levante, como la de ´9´, y además hay remanente de sobra. El margen respecto al fair play financiero ronda actualmente los siete millones de euros.

Si se apuesta por esperar al mercado invernal, las alternativas serán mayores pero habrá que asumir dos mes y medio de travesía en el deseierto. Si los granotas prefieren aprovechar ya la ficha de Iván (al haberse lesionado para más de cinco meses) y firmar en el mes extra que le concede LaLiga, tendrán que echar mano de jugadores en paro o del mercado nacional. La cesión de un joven lateral, o la llegada de otro más contrastado y relegado a la suplencia actualmente en su equipo, son las dos opciones posibles. La segunda, a su vez, parece la más fiable.

LaLiga no da permiso al Eibar

El compás de espera granota ha coincidido con la resolución negativa de LaLiga, anunciada ayer, a la petición de inscripción del Eibar de un sustituto por la lesión de larga duración de Fran Rico. Desde el club armero apuntaban a que el documento no recoge explícitamente la causa por la que no pueden buscar un sustituto; la razón podría radicar en que la dolencia del medio no se ha producido en un período inhábil de fichajes, como sí ha sucedido en el caso de Iván. Se trata de una dolencia que Rico ya acarreaba desde la pasada temporada, si bien ahora se ha agravado. La comisión médica de LaLiga podría haber considerado también que su recuperación podría producirse antes de los seis meses. En 2009 ya actuó de la misma manera cuando el Levante pidió firmar a un jugador para suplir la baja de Álex Geijo, quien sufrió una fractura de peroné. El argumento empleado entonces fue que el tiempo de recuperación no pasaba de los cinco meses exigidos como mínimo.