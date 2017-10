"Tenemos muy claro el objetivo, no hay que alarmarse por nada"

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que no ha vivido ninguna crisis por las dos derrotas y el empate sufridos en las tres últimas jornadas y apuntó que, de momento, el equipo no reforzará la plantilla, a pesar de la grave lesión de rodilla del defensa Iván López.

"Este equipo tiene muy claro lo que tiene que conseguir, estamos en la octava jornada de la temporada y no hay que alarmarse por ninguna situación. Hay que seguir compitiendo y el equipo lo hace a un buen nivel", dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El entrenador del Levante subrayó la importancia del partido del sábado ante el Getafe al tratarse de un teórico rival directo por la permanencia y por el hecho de jugar en casa, circunstancia que deben aprovechar para conseguir la victoria. "Será un duelo difícil, como todos los que plantea el Getafe, en Primera o en Segunda. Es un equipo aguerrido, duro, con velocidad y con buenos jugadores. Esto no para y sobre todo en los partidos que jugamos en casa y contra este tipo de rivales debemos intentar que se queden los tres puntos aquí", declaró.

"Los equipos que hemos ascendido hemos hecho un buen inicio de Liga independientemente de los resultados. Somos equipos que en enero no van a estar desahuciados y el Getafe es un equipo muy ordenado, serio, al que es muy difícil ganar", agregó.

Muñiz también afirmó que no han encontrado un jugador que mejore el rendimiento actual de la plantilla y que, de momento, la decisión tomada es que el futbolista del filial Shaq Moore ocupe el lugar del lesionado Iván López, que estará entre seis y siete meses de baja por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. "Hasta que eso se solucione o si no se soluciona, Shaq se queda, tenemos mucha confianza en él. Se ha hablado de diferentes situaciones, pero no me corresponde a hablar de esta situación. Lo tenemos encima de la mesa, pero venir un jugador por venir, no lo consideramos oportuno", manifestó.

"Se puede incorporar en cualquier posición, debemos mirar lo que se puede encontrar en el mercado y valorar si esa situación se puede dar, pero tiene que ser algo que sea muy claro", insistió.

Muñiz, quien aseguró que no le importa jugar de forma habitual fuera de los horarios vespertinos de fin de semana, se mostró tranquilo a pesar de la sequía goleadora de sus delanteros."Me preocuparía si el equipo no estuviera haciendo goles, porque tenemos una media más o menos normal para nuestra situación. Hay que intentar que esos goles vayan distribuidos en todas las líneas como pasa en los equipos modestos. El gol de los delanteros llegará, todo se estabiliza durante la temporada", precisó.

El técnico asturiano también explicó que había hablado con Iván López y transmitió que el futbolista está "muy animado" tras haber superado la operación de rodilla a la que fue sometido esta semana. "Está muy animado. Tenía el menisco externo muy tocado y eso le complicaba la operación, pero todo ha salido muy bien y está mucho más animado y confiado en volver a casa y poder volver a ver a su familia. Era una lesión fea", finalizó.