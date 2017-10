Orriols llama al gol

Ya se conocen los onces del Levante - Getafe

La previa



Nano insistía en la zona mixta de Cornellà en la necesidad de no caer en la preocupación que genera la ineficacia de los delanteros naturales. Ni él ni Alegría ni un Boateng, fuera de la lista contra el Getafe, han visto puerta en los 720 y pico minutos de competición oficial. «El gol llegará, no hay que tener ansiedad», reclamaba el tinerfeño después de su primera titularidad. No solamente genera incertidumbre esa incapacidad de los ´9´, tanto que Tito ya ha puesto en marcha la maquinaria para sacarse la espina clavada con el delantero top, sino que son ya tres encuentros sin marcar ante Betis, Alavés y Espanyol, con un punto amarrado de los nueve. El último tanto fue el obús de Enis Bardhi, el del 3-0 definitivo a la Real Sociedad. Los arietes granotas son los únicos de LaLiga Santander sin ´mojar´ y prácticamente del resto de las grandes Ligas de Europa. Contra el Getafe, otro recién ascendido, rival directo por la permanencia y que ha perdido cuatro envites en los últimos minutos, toca recuperar la sonrisa en muchos aspectos. Por sufrimiento en vena, el punto ante los pericos tendrá más valor con la tercera victoria, todas en el Ciutat.

Cuatro fichajes son los descartes técnicos para el partido de este sábado ante el Getafe. Boateng es la ausencia más llamativa en la convocatoria. El desembolso más caro del segundo proyecto, quien ya fuera descartado ante la Real Sociedad, ha dejado su sitio en la lista a Samuel, que se lesionó en el partido ante el Alavés, el último en casa, y ya está recuperado. Todavía le pasan factura a Emmanuel las ´clases particulares´ de Muñiz en el Santiago Bernabéu cuando apenas llevaba unos minutos en el campo y no cumplía sus instrucciones. En Cornellà-El Prat entró en la segunda parte por Nano, mientras Alegría no tuvo minutos después de siete titularidades seguidas, pero la hemorragia fue más profunda. «Cada uno tiene sus características y dependiendo del partido y el rival iremos alternando. Todos están aportando cosas para sumar puntos y tenemos que intentar que estén preparados para competir. A final de temporada los vamos a necesitar a todos porque la temporada es muy larga», argumentaba Muñiz después del último 0-0. Cabaco, Lukic, que en el entrenamiento de ayer lució un vendaje en la pierna izquierda, y Langerak, siguen sin entrar en la hoja de ruta del cuerpo técnico, por lo que se juntarán más de tres millones de euros en el palco.

La enfermería se ha reducido a tres efectivos y dos de ellos son los lesionados de larga duración: Roger e Iván López. Con el alta médica de Samu y que ni uno de los tres que acabaron con molestias tras el empate frente al Espanyol (Doukouré, Luna y Postigo) frenarán esta jornada ante los azulones y están entre los 18, aunque no han completado todos los entrenamientos a pleno rendimiento, Muñiz ha contado con más efectivos de los habituales (22). Entre los disponibles se encuentra un Shaq en dinámica de primer equipo desde la lesión de Iván en Chamarín y ahora aún más tras la de mayor gravedad del ´2´, que le hizo pasar por quirófano el pasado martes y estar «al menos seis meses» fuera de circulación.

Después del habitual partidillo en el que Muñiz movió sus piezas, con Tendillo como refuerzo del Atlético Levante con la función de cuarto central por la reubicación de Róber al pivote defensivo, Muñiz incidió en la estrategia, tanto córners como faltas laterales. El ´cañonero´ Bardhi y Campaña fueron los ejecutores de las acciones a balón parado. Como es habitual, la sesión fue seguida por Tito y Carmelo.



Toño o Luna, la incógnita

El encontronazo con Chema en la acción fortuita con Granero ha minado a Luna durante la semana. De esas molestias en el empeine izquierdo posteriores ya está recuperado, pero su concurso en el ´3´ está en interrogante. Contra el Espanyol tuvo su primera presencia en el once. Cumplió, fue de menos a más y Gerard Moreno se lo llevó por delante en el gol anulado por Undiano que encrespó a la parroquia perica. Toño llegaba justo a la cita de la pasada jornada y ahora también está preparado para recuperar el sitio de las siete jornadas anteriores.

El resto del once inicial está prácticamente definido. Con un proceso gripal que le mandó al banquillo contra los de Quique, el macedonio Bardhi volverá a la línea de tres de la medular junto a Jefferson Lerma y Campaña, mientras que Nano apunta a tener continuidad, con Alegría de nuevo en el banquillo. El ´16´ volvió a tener ayer ´terapia´ con Muñiz en el Ciutat mientras unos ya estiraban, otros lanzaban faltas y varios más ya se adentraban al vestuario. Es una vía habitual de la que el ariete echa mano para pulir aspectos tácticos. Minutos después, Doukouré también pasó revista.