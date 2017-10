Oficial: parte médico de la lesión de Nano Mesa

Las pruebas médicas realizadas a Nano Mesa en la jornada de hoy han confirmado que el delantero granota sufre un esguince grado II en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha que le mantendrá alejado de los terrenos de juego las próximas ocho semanas. Boateng, que no entró en la lista ante el Getafe, y Alegría se quedan como únicos delanteros disponibles de la primera plantilla. Ante los azulones y en detrimento del cedido por el Eibar, que no hubiera podido jugar la próxima jornada en Ipurua por la ´cláusula del miedo´, entró el de Plasencia tras no disponer de minutos ante el Espanyol. El míster asturiano no contaba con más argumentos arriba, con el ghanés en el palco y Roger en la enfermería. El ´17´ fue la referencia en las siete primeras jornadas de LaLiga Santander y ahora Nano estaba ganando puntos tras completar su ´mini pretemporada´, pero estará fuera de circulación dos meses.

Por mucho que Muñiz repita que llegará un momento que las lesiones se equiparán, la realidad ha vuelto a cebarse con el Levante. Esta vez, y para agudizar la maldición de los delanteros, todavía sin gol, en la figura de Nano, que fue relevado en la segunda parte del Levante-Getafe del pasado sábado por otro problema físico. De cierta gravedad, y en la rodilla, como Roger y más recientemente Iván López. El canario, a diferencia de estos, la derecha. En una jugada en ataque que acabó en saque de esquina, el tinerfeño cayó al suelo después de un mal gesto, fue atendido por los médicos e intentó seguir, pero acabó aguantando lo que duró la acción a balón parado y se marchó del césped en camilla y llorando.

El primer diagnóstico oficial ya hablaba de un esguince en el ligamento lateral interno, a falta de las pruebas definitivas a las que ha sido sometido hoy. Tuvo que abandonar el Ciutat con ayuda, la zona inmovilizada y sin apoyar el pie. En su segunda titularidad, primera en Orriols, Nano se ha sumado a la lista de damnificados junto a Jason, que está en la recta final de su recuperación, y a los citados Roger e Iván López. Es el sexto lesionado a lo largo de un encuentro. Antes del percance, Nano forzó una amarilla prematura a Arambarri y ha caído en las redes de Djené.