El fichaje de la Copa

La Copa del Rey es un regalo para Shaq Moore. Es ese premio que venía esperando desde que completara la pretemporada de principio a fin con la primera plantilla, acumulando minutos tanto de lateral como de extremo en la sucesión de amistosos. En prelista en los últimos fogonazos de la temporada del ascenso, la lesión de Iván López en el Santiago Bernabéu le propulsó a la dinámica de los 'mayores'. Antes había arrancado la competición oficial con el Atlético Levante e incluso marcó en el 2-0 al Elche Ilicitano. Entre los 19 expedicionarios al Villamarín, pero acabó siguiendo desde la grada el 4-0 del primer revés liguero, desde aquel 25 de septiembre ya no sorprende la presencia del norteamericano en una convocatoria, aunque todavía no ha podido debutar. Hoy le toca. «Es un momento que estoy esperando y estoy preparado si el míster decide apostar por mí. Los que no estamos jugando tenemos esta oportunidad para demostrar lo que tenemos y lo que podemos ofrecer», manifiesta la sonrisa granota de la Copa.

De puertas para dentro, Muñiz le ha transmitido que confía en él. Y ahora también públicamente, no solamente ratificando que se queda, que es uno más en su hoja de ruta de Primera División, sino reconociendo que la posición de lateral derecho «está cubierta» con él, Pedro López, además de las alternativas de Róber Pier y Morales. En pleno debate sobre la necesidad o no de echar mano del mercado por el percance de Iván, Shaq está hoy ante su momento como unos cuantos más de los menos habituales en la Liga o incluso inéditos como él para generar esas soluciones en el camino hacia la permanencia. Y, en su caso, para demostrarle a Muñiz que no se equivoca al afirmar que el carril de '2' es lo suficientemente fiable hasta el final de curso con lo que hay. «Habla mucho conmigo, me dice las cosas que tengo que mejorar para seguir adelante. Ojalá me llegue la posibilidad de jugar e intentaría aprovecharla, disfrutando de este día, pero siempre con el propósito de ayudar al equipo», afirma.

Lucirá el '26' a la espalda, aunque su número preferido es el '15' que lleva Postigo, y debutará con el primer equipo en Copa del Rey como también lo hicieron Iván López (el 13 de diciembre de 2011 ante el Deportivo en Riazor), Roger (ocho días después en la vuelta ante los gallegos) o Iborra (el 9 de enero de 2008 en el Coliseum Alfonso Pérez). Con la segunda lesión de cruzado, el ascenso de Shaq ya no es temporal. Es el lateral de futuro. Muñiz lo tiene en alta estima, aunque ni mucho menos es el único de la cúpula que elogia sus prestaciones. Desde el principio, el míster tenía clarísimo que era el jugador más aprovechable del Atlético Levante, ahora líder de Tercera, tras una temporada con el peor final posible.

Es cierto que el maleficio de las lesiones le ha 'allanado el camino', pero también que esa confianza de presente y futuro supuso un condicionante a la hora de concretar los últimos fichajes estivales. En conexión constante con el técnico, la dirección deportiva apostó por no cubrir el cupo de extracomunitarios (Lerma y Langerak son los otros dos) para no cerrarle el paso a Shaq. La llegada del italouruguayo Erick Cabaco atendió, entre otros, a ese motivo de obligación federativa. Para el cedido por Nacional de Montevideo hasta el 30 de junio, la Copa también es una oportunidad para reivindicarse de cara a la Liga. Tendrá sus primeros minutos y de titular junto al 'chico para todo' Róber, con Chema Rodríguez en el banquillo y Postigo en València.



El lateral derecho del futuro

Le queda lo que resta de temporada de contrato y el club tiene la posibilidad unilateral de ampliarlo dos temporadas más, ya como jugador de primera plantilla. Sin embargo, y dado el giro de los acontecimientos alrededor de su figura, de su relevancia, y las muestras de confianza de Muñiz aunque aún no haya debutado, la modificación en su vinculación podría acelerarse antes, actualizando su situación debido a este paso adelante. Es un propósito al unísono. Hay buena sintonía entre las partes. La dirección deportiva entiende que Shaq es un exponente ya de presente, pero con mucho futuro más allá incluso de lo que figura en su actual unión.

Fichado en el verano de 2016 del Vetusta, filial del Oviedo, donde a su vez lo había reclutado el actual secretario técnico granota, Carmelo del Pozo, en ese posterior mercado de invierno, el nombre del estadounidense, ya asiduo en los entrenamientos de Muñiz, estuvo entre las posibilidades para ocupar una de las plazas de extracomunitario en LaLiga 1|2|3 si salía Rafael.