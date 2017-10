Mensaje de Muñiz a los reservas del Levante

Estas han sido las principales reflexiones de Juan Ramón López Muñiz tras la victoria del Levante en Girona:

Problemas de Róber Pier

"En principio no, tiene un golpe en una zona dolorosa. El equipo ha trabajado bien, con seriedad, ordenado. Cuando tuvimos oportunidad de hacer daño lo hicimos y estoy muy satisfecho, porque el rendimiento de los jugadores ha sido muy bueno".

Sequía de los delanteros

"Nos preocupamos de cosas que no son preocupantes. El gol es lo más difícil del mundo. Va por rachas, va por situaciones, por minutos. A mí lo que me importa realmente es el trabajo y el equipo, esto es fútbol y el resto todo llega. No conzoco ningún equipo que los nueves no marquen goles. Eso sí, no tiene porqué ser siempre goles, que es lo más complicado".

Competencia bajo palos

"Tenemos tres porteros y no podemos poner a los tres a la vez. Tenemos que tomarlo con cierta comodidad. Como entrenador estoy muy satisfecho, ayudando al equipo a mantener la portería a cero y en momentos muy complicados. Lo importante es que la posiicón esté siempre bien cubierta".

Voto de confianza

"Creo que hoy muchos han demostrado que con trabajo y con esfuerzo, muchos de ellos llegaron a final de agosto, con poco tiempo de pretemporada. Entre que se adaptan, entienden el idioma, los compañeros... El problema nuestro es que esos minutos siempre son de competición. Ahora tienen que ir cogiendo minutos y hay que ir dándoselos poco a poco. Este partido viene muy bien por eso, para que demostraran que podían hacerlo y podían competir bien. Confío en los 24".

El debut de Shaq Moore

"Me parece un chico espectacular, condiciones físicas, técnicas. Es justo hacer mención, es un chico muy joven y que tiene una seriedad y un aplomo tremendo. Nos puede ayudar a llegar a los sitios a los que queremos llegar. Como él dice, el ritmo no es el mismo. En el tramo final sufrió, pero es bueno que sufra. Creo que va a dar muchas alegrías a la afición".

Sin cantar victoria

"No está sentenciado, hemos ganado 0-2 y el próximo partido es importantísimo. Esto no para, ya no pienso en el partido de vuelta, pienso en que ahora hay un partido de Liga muy importante que tenemos que disfrutar. Me pego a la coletilla de'"hay que vivir cada partido como si fuera el último'".