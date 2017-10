Otro problema para Muñiz en el ataque

La delantera sigue generándole quebraderos de cabeza a Muñiz. Boateng, que abrió la veda de los ´hombres gol´ en Montilivi, es duda por unas molestias en el tobillo izquierdo derivadas de una acción contundente con Shaq en la recta final del partidillo. El ghanés fue atendido de inmediato por los servicios médicos. Miguel Ángel Buil analizó la respuesta del jugador en la pisada sobre el mismo césped y el jugador mostraba señales de contrariedad. Volvió al grupo, pero ya no tocó balón e incluso se fue al vestuario mientras los compañeros de perfil más ofensivo lanzaban faltas y penaltis y el resto estiraban. "Tiene una pequeña molestias, lo evaluaremos mañana por la mañana, iremos 19 por lo que pueda ocurrir", afirmaba Muñiz en rueda de prensa. Fue evaluado por el jefe de los médicos y, en principio, esperan que se quede en un tremendo golpe.

Para la visita al Eibar del exgranota Mendilibar, y sin apenas respiro tras la ida de dieciseisavos de Copa del jueves en Girona (0-2), Muñiz ha podido elegir entre 22 disponible, con Boateng sobre la bocina y pendiente de evolución. Con Jason se ha decidido no correr riesgos y que el gallego aglutine una semana más de entrenamientos con el grupo a pleno rendimiento para reaparecer la próxima jornada ante el Girona en el Ciutat (domingo 5 de noviembre, a las 12 horas) en una lista de 18. "Yo lo veo bien, pero los médicos me dicen que precaución, así que hay que esperar a la semana siguiente. Todo está bien porque la progresión ha sido muy buena, pero no conviene precipitar ese tipo de lesiones porque puedes tener un problema importante y un retraso en su incorporación de semanas", argumentó sobre la decisión de no convocar todavía a Jason.

Raúl Fernández, Postigo, Campaña, que tuvieron un respiro el jueves en Montilivi, vuelven a una expedición que está citada a la 16:00 en el Ciutat para volar una hora después hacia Bilbao e instalar su cuartel general en Durango, justo en la mitad entre el aeropuerto de Sondika y Eibar. Titular por tercera jornada seguida, Luna se reencontrará con su pasado ya que decidió no continuar como armero tras dos temporadas para aterrizar libre en el Levante. Pedro López y Chema completarían una zaga que ansía reivindicarse, sobre todo el capitán, señalado después ser relevado al descanso de la última batalla ante el Getafe. Muñiz cerró el debate del lateral derecho al afirmar que la posición "está cubierta" con el de Torrent, Shaq, Róber Pier y Morales. En la medular, el preconvocado Jefferson Lerma y Campaña son intocables. La duda es si el técnico asturiano apostará por el talento de Bardhi o el músculo de Doukouré para completar el centro de operaciones. En el ensayo de esta mañana en el Ciutat, el macedonio acompañaba al colombiano y el andaluz. Morales e Ivi estarán en los costados y Alegría, suplente contra Getafe, sería la referencia, con Boateng, fuera de la lista ante los azulones, en el banquillo si el tobillo izquierdo se lo permite.

Sin Roger, Iván ni Nano por lesión, ni el mencionado Jason, que ha recortado plazos de su doble rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha en la última victoria liguera ante la Real Sociedad, Langerak y Cabaco son los dos únicos descartes técnicos. Como en la preparación de la Copa, Muñiz siguió contando con Iván Moreno, que viajó a Girona pero fue el último descarte, y Hacen. El Atlético Levante es el equipo que descansa este fin de semana en el grupo sexto de Tercera División.