Quico Catalán: "El escenario lógico es que Ünal vuelva en enero al Villarreal"

Quico Catalán no escondió que el "escenario lógico" es que Enes Ünal regrese en el mes de enero al Villarreal tras completar una cesión de dos meses y medio en Orriols, aunque tampoco descartó que pueda continuar hasta el próximo mes de junio de 2018. "No vamos a pensar mas allá y no vamos a complicarnos la vida. El acuerdo es hasta el 30 de junio, pero sabemos que afrontamos una etapa de diez o doce partidos y que la lógica es que Enes siga creciendo, marque goles y vuelva a su casa, al Villarreal. Asumimos que eso pase. Las cosas en el fútbol pueden cambiar, pero teníamos la necesidad de fichar ahora", explicó el presidente durante la rueda de prensa de presentación de Enes Ünal. "La llave la va a tener el Villarreal y si en un momento determinado entendemos que es bueno seguir juntos, nos sentaremos, pero el escenario es el que es y es muy difícil que renuncien más allá de dos meses y medio del potencial de Enes, pero hemos asumido esa situación", agregó el máximo mandatario del Levante.

El director deportivo del Levante, Vicente Blanco 'Tito', también valoró la cesión de Ünal y subrayó que si el Villarreal se fijo en este delantero turco y pagó por él 14 millones de euros "no fue por capricho", ya que es un jugador que ha marcado "en todos los equipos en los que ha estado". "Hemos podido conseguir esta cesión por la buena relación entre clubes y considerábamos que era un objetivo que nos iba a mejorar, en la parte de arriba, porque todos le conocemos. Hemos visto que es otro perfil y que nos puede ayudar a conseguir el objetivo. Enes ha marcado goles en todos los equipos en los que ha estado. Tiene unos números que llaman la atención y si se fija el Villarreal no es por capricho. Nos quedábamos cortos con Alegría y Boateng y de esta forma reforzamos la delantera y con opciones reales de conseguir el objetivo", manifestó Tito, qu insistió en la necesidad de "ayudar a Enes a que se sienta importante" y confía en que Muñiz le pueda sacar rendimiento "aunque el tiempo pueda ser limitado".