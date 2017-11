¡Atención! Muñiz se enfada

La rueda de prensa previa a la visita del Girona al Ciutat de València, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Santander, ha mostrado al Muñiz más contundente. El técnico del Levante UD, poco dado a las sentencias, ha querido dejar en evidencia que este año "vamos a sufrir, a sufrir mucho". Su mensaje, más que a la plantilla, ha ido dirigido este viernes a la afición y el entorno, después de las dudas generadas en estos sobre la plantilla y los resultados. También ha valorado muy positivamente el fichaje de Enes Ünal y prácticamente ha confirmado su debut.



Mensaje y objetivos

"A mí es una de las cosas que me sorprende. Tenemos que ser muy claros con los objetivos que nos fijamos y que sean alcanzables. Vivimos cada momento y le damos mucha importancia a todos los puntos. La competición es de un nivel muy alto, tenemos que saber que hay momentos que van a ser duros. Un punto no hay que despreciarlo, no entendemos esa ansiedad; vamos a sufrir, a sufrir mucho y tener que trabajar mucho. Ha aumentado la dificultad al estar en Primera, los rivales son mucho mejores este año, y conseguir el objetivo es mucho más difícil".

"Necesitamos que la gente lo vea igual, que el campo reme a favor. Los jugadores son muy honrados, hay momentos que sale mejor o peor, pero estamos bien clasificados, a principio de temporada lo hubiéramos firmado".



Fichaje de Enes Ünal

"Estaba al tanto del fichaje de Enes Ünal. Se abrió esa posibilidad, que puede ayudar al equipo a conseguir objetivos y debemos intentar afrontar estos meses con cierta garantía en esa posición, ya que tenemos lesionados ahí. Nos ofrece también la posibilidad de jugar con dos puntas. Esperamos de él que nos eche una mano importante en situaciones de liga comprometidas".

"Es alto, potente, con buen remate. Tiene muchas cosas buenas, puede ser una ayuda importante. Sabe que viene a un equipo con objetivos diferentes; nos conoce perfectamente, le veo motivado y con ganas de echar una mano cuando sea posible. No tiene problemas de adaptación. El idioma no es un impedimento. Es muy joven pero con las ideas muy claras y hagamos todo lo posible para el domingo entienda las virtudes del juego. Para jugar lo que haga falta, 20, 30 o 80 minutos".



Un "gran Girona"

"Espero un gran Girona, como el que está en competición: trabajado, con muchas virtudes, con la misma ilusión que nosotros de ir sumando. Llegan en un momento muy bueno, tras la victoria merecida ante el Madrid".