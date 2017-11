Los cinco 'recados' de Lerma después de la derrota

Jefferson Lerma no se ha mordido la lengua en su análisis público del Levante UD - Girona de este domingo. El mediocentro, convocado por primera por Colombia con vistas al paro liguero, invitó a la reflexión granota durante el mismo. Después de la derrota ante el Girona, el equipo suma 3 puntos sobre los últimos 18 posibles en LaLiga Santander y ha quedado "un poco tocado", según el cafetero. Estos son sus cinco 'mandamientos'.

"Debemos ser más atrevidos. Estamos siendo últimamente muy defensivos. Todo el partido nos lo pasamos defendiendo".

"Tenemos que volver a ser el Levante de los primeros partidos, que siempre queríamos ganar y con ambición"

"El delantero está sufriendo porque no tenemos claridad con el balón. A la hora de proponer juego nos está costando y ahí nos estamos equivocando".

"Su gol llega cuando mejor estábamos. Tenemos que ver qué estamos haciendo mal. Nos está costando mucho ganar los partidos".

"Lo de la selección lo venía buscando, ya que me he montado en este barco no me quiero bajar".