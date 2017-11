Dura rueda de prensa de Muñiz tras la derrota

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, ha dado la cara después de la preocupante derrota de este domingo contra el Girona. En la línea del capitán Pedro López también ha sido autocrítico, pero ha evitado enviar un mensaje alarmista. Estas han sido sus principales reflexiones en rueda de prensa:

"Al final te preocupa un poco todo. Tenemos que saber la importancia de todos los puntos y salir desde el primer momento a por ellos. No hay que desesperar nunca porque los partidos duran 90 minutos. Hay que llegar vivos, como se vio que al final marcamos un gol. Sabemos que debemos mejorar. La derrota es dura. Pero cuando llegan los momentos difíciles hay que saber superarlos".

"Enes Unal ha venido a colaborar y se está integrando sin problema".

"Echamos en falta las victorias, pero los empates también hay que valorarlos. Tenemos que ir acercándonos al equipo que vimos a principio de temporada, alegre y optimista. Hay que quitar del medio la sensación de pesimismo general. Tenemos que levantar cabeza y pensar en el siguiente partido".

"Estamos en un bucle de no generar ocasiones en casa, no teníamos el balón, el ambiente se va enfriando, cuando mejor estábamos nos marcan... Debemos equilibrar el balance ofensivo y defensivo. No podemos desequilibrarnos y dejar espacios. En la clasificación estamos en una situación lógica. Pero debemos mejorar en sensaciones. Hay que hacer autocrítica. No sólo saber dónde fallamos, sino cada uno poner de su parte para solucionarlos".

"Siempre que no sumas te preocupas. Quedan 81 puntos y hay que conseguir veintialguno".

"Hemos dejado de tener control de partido con balón. Y eso genera ansiedad y hace que el rival se encuentre cómodo. Debemos volver a ser atrevidos con balón y no tener miedo a nada. Nos venimos arriba cuando no pensamos que podemos fallar. Debemos soltar ese lastre. Somos conscientes de que lo primero que debemos hacer es dar algo para recibir algo. Nos faltó juego, intensidad en la presión... Debemos volver a lo que hacíamos hace 6 o 7 partidos. Tenemos que acostumbrarnos a jugar en casa con resultado igualado o adverso. Iremos a abril-mayo y todos juntos lo conseguiremos".

"Casi todos los jugadores han participado. Lo que no quiero es desestabilizar. Quiero dar tranquilidad y elegir lo oportuno en cada momento. Hay que ir con un equipo reconocible independientemente de los nombres".

"El equipo de momento está compitiendo, aunque con mucho empate. Nos falta atrevimiento, descaro, empezar a funcionar y olvidarme de lo que pueda pasar. De las líneas blancas para dentro podemos solucionarlo todo. Estamos muchas veces pensando en lo que va a pasar y nadie lo sabe. Entre todos hay que sacarlo adelante".