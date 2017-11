"Cero dudas" con Muñiz

Orriols vive en depresión tras el directo que le propinó el Girona. Para Tito, repitiendo prácticamente a pies juntillas las palabras de Muñiz después de la sexta jornada sin ganar, la acumulación de resultados adversos «han influido», sobre todo desde la segunda parte en Heliópolis. El director deportivo granota fue ayer el protagonista en el 'Super Murciélago' de Levante TV para mandar un mensaje de «calma», aunque es consciente de que el equipo debe «levantarse anímicamente». «Todos hubiéramos firmado estar a esta distancia, pero no voy a mirar a un lado; las sensaciones no están siendo buenas. A nivel deportivo creo que seguimos siendo un equipo muy honrado, trabajador y en lo anímico han influido los resultados adversos. Y de esas bofetadas nos ha costado levantarnos anímicamente. Tenemos las ideas claras, siempre trabajando para levantar el ánimo y mostrar esas caras alegres de las primeras jornadas. Es una cuestión de profesionalidad y responsabilidad. Soy muy reflexivo y lo que toca es tener clama, estamos ocupados en detectar los errores que estamos cometiendo para poner todas las soluciones. Las expectativas fueron quizás mas altas», argumentó Tito.

El 1-2 generó los primeros silbidos evidentes en el Ciutat, focalizados en Muñiz, sobre todo en el momento del cambio de Enis Bardhi. De la figura del asturiano, Tito tiene «cero dudas». «Vamos a seguir como llevamos año y medio con profesionalidad, responsabilidad y cero dudas. En Primera cuesta mucho más ganar que en Segunda. Sabíamos que iba a ser una travesía, larga y dura y cada punto nos sirve para el objetivo final. Estamos todos a una. No hay fisuras. Debemos estar muy tranquilos», insistió Tito. «No he notado en el estadio ese 'run run' de forma intensa. Hubo momentos, pero no de forma unánime. La primera parte no estuvimos bien y el aficionado estuvo respetuoso. El levantinismo sabe que les vamos a necesitar. Una afición entregada lo agradece muchísimo el equipo», añadió sobre esa ansiedad que también transmite el estadio.

Los días posteriores a la derrota ante un también ascendido como el Girona, unido a que no hay fútbol este fin de semana por los compromisos internacionales, han servido para reflexionar individualmente y en lo colectivo, de puertas para adentro. Tito lo hizo el martes cara a cara con el técnico asturiano. «Hemos hablado y tenemos una opinión muy parecida de lo que hemos detectado. El estado anímico ha bajado por unos malos resultados. Antes, los jugadores se veían con posibilidad de ganar a cualquiera. Ni yo, ni el técnico ni los jugadores estamos satisfechos con los últimos partidos; sí de ese inicio de Liga alegre. Hay diferentes formas de jugar. Lo que me gustaría es que el jugador disfrute y las caras no son de la alegría de las primeras jornadas. Nos toca ayudar. Hay que trabajar como animales», aseveró el principal responsable del proyecto.

El cierre con borrones del mercado estival, centrado en ese central de jerarquía y delantero top, condicionó la planificación. Tito prefiere aparcar las valoraciones «a que termine la temporada» y puntualizó que el Levante «no está posicionado para según qué jugadores». «Es importante que acabamos de ascender. Cuando vamos a por ciertos jugadores, el Levante no está posicionado para según qué jugadores. No es cuestión ni de dinero, ni de trabajo, ni de intentar convencer al jugador de que las playas de València son las mejores. Si el Levante se asienta en la categoría será un club al que quieran venir los jugadores», puntualizó el director deportivo, que aventuró que «el día que Iborra quiera dejar Inglaterra y una de las opciones que tenga es del Levante, la eligiría». Ahora, el mes de enero irrumpe en ambas vertientes. Tito reconoció que «están en alerta» por si alguien pide salir. «Me meto en la piel de un jugador que no va convocado, me acerco a él y le digo que le toca entrenar y estar preparado para cuando le ponga el míster. Cuando les toque jugar van a rendir. En la Copa del Rey han podido competir contra un rival de nuestra categoría (Girona) y hemos visto que son jugadores que pueden ser fiables. Esa es labor del técnico y de ellos», insistió sobre la segunda unidad.



Los cinco delanteros en nómina

Con Enes Ünal son cinco delanteros en nómina y solamente dos goles en competición oficial: el de Boateng en Copa y el del turco en su debut el pasado domingo. Una realidad condicionada por «el palo muy importante» de la lesión de Roger. «Verle llorar fue duro, también con Iván. Da rabia porque era un año muy bonito para ambos. Vamos a ser optimistas, a Roger lo vamos a tener en enero y competirá a finales de ese mes o principios de febrero. Ojalá el futbol sea justo con él y nos dé muchas alegrías», destacó Tito sobre el ´9´ del ascenso.

Sobre Alegría, Nano y Boateng, el director deportivo quiso suavizar un panorama plagado de borrones. «Alegría nos ha dado un trabajo bestial. Tiene unas facultades tremendas, pero no se le ha favorecido. Ha dado asistencias y ha generado peligro para la segunda línea. Boateng es muy joven, viene de una Liga menor y lleva tres años en Primera, con una cifra de goles de presente y futuro. Ha ido ganando minutos y en Copa nos dimos cuenta de que tiene cosas. Hace un buen gol y tiene una ocasión parecida. Nano sabemos cómo funciona, hace tiempo que lo queríamos, se ganó la posibilidad de ser titular y una lesión lo ha dejado fuera. Nos ayudarán los tres a conseguir el objetivo», explicó sobre los arietes.