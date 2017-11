La lección de Guardiola a Ünal

A quemarropa, sin que apenas les hubieran presentado, Pep Guardiola le soltó una lección a la cara. Enes Ünal, que tenía 19 años recién cumplidos y era prácticamente un invitado en la plantilla del Manchester City (llegaba de un año de cesión y días después iniciaría otro) se encontró de tú a tú con uno de los mejores técnicos del mundo. No le quedó otra que callar, escuchar y aprender. Fue Leo Messi además el ejemplo y objeto de comparación de la breve charla, que el turco ha relatado estos días en una entrevista a 'Sócrates Magazine'.

El de Santpedor acababa de comprometerse con los ´citizens´. Y mientras muchos futbolistas hubieran pagado por estar cara a cara con el catalán, el nuevo ´9´ granota se dio de bruces con este a la conclusión del primer entreno de pretemporada. Se encontraba tumbado en la camilla, recibiendo tratamiento después de que un compañero le hubiera cosido a patadas durante la sesión, como ha explicado al citado medio. «Yo no había reaccionado por las entradas de Kolarov. Me fui a visitar a los fisioterapeutas, y entonces Guardiola se acercó hasta mí para contarme una anécdota de la que había sido partícipe en su etapa al frente del Barcelona», relata Enes Ünal, quien después detalla las palabras de Pep: «Cuando tenía tuvo edad, Messi nunca respondía al juego duro. No había problema. Pero tres días después de que Busquets le hubiera dado un patada, Messi se la devolvió y Busquets no pudo volver a entrenar en tres semanas».

Como explica el punta, Guardiola concluyó su alocución con una pregunta a cuya respuesta ni siquiera esperó. «¿Has captado el mensaje?», le dijo el de Santpedor, invitándole indirectamente a imponerse frente al resto de la plantilla a pesar de su juventud y de su menor nombre en el mundo del fútbol. A ese respecto, sin embargo, Enes reconoce que en aquel momento fue incapaz de devolver la afrenta. «No di ninguna patada a Kolarov, no pude», asevera el autor del tanto del Levante el pasado domingo.

En su debut como granota, ante el Girona, el internacional otomano demostró que a día de hoy sí que ha interiorizado la lección. No se arrugó en el cuerpo a cuerpo con los defensas del conjunto rojiblanco. Tampoco dudó a la hora de protestar al colegiado las decisiones que no consideró correctas de este. Un año casi y medio más de rodaje en la elite, y la confianza brindada por los 19 goles que hiciese la pasada temporada con el Twente, le han permitido evolucionar.

Al igual que entonces Guardiola, en el Villarreal (propietario de sus derechos) y en Orriols tienen claro que Enes Ünal es un diamante que tiene cosas por pulir. Su potencial es notable, como se atisbó en el Ciutat en el último partido, y no queda otra que trabajarlo. El problema para el Levante, y para el propio delantero, es que a corto plazo se le van a exigir resultados. Su préstamo, al menos hasta enero, tiene como objeto surtir de goles y recursos ofensivos de los que Muñiz carecía con Alegría y Boateng. Roger y Nano, no en vano, estarán KO hasta comienzos de 2018.

El ´niño maravilla´ turco

Calificado como la mayor promesa del fútbol otomano años atrás, cuando debutara con el Bursaspor con 16 años, Enes tiene fijo en las convocatorias de la absoluta de su país. Con esta ha jugado seis partidos, sin que haya podido marcar. De lo que no goza hasta el momento es de la condición de titular; Cenk Tosun, jugador del Besiktas, está por delante en las preferencias del seleccionador, Mircea Lucescu. Hoy será el primero de los seis internacionales que saltará al ruedo en el amistoso de Turquía en Rumanía.