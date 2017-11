Los descartes de Muñiz también juegan su partido

Al margen del futuro de Enes Ünal, cuyo escenario lógico es que vuelva a Vila-real, a la dirección deportiva se le desbordan los deberes; con muchos esfuerzos focalizados en la ´operación entrada invernal´, pero también en la salida, en esa segunda unidad que vive en el ostracismo con Muñiz. Hay una ficha libre, que será ocupada (el dorsal ´2´), pero las miras no se reducen al debate «externo» del lateral derecho o a cerrar la hemorragia del gol que el ´temporero´ turco se ha encargado, de momento, de parchear. La paradoja es que esta crisis de identidad, sin disfrutar de una victoria desde el 21 de septiembre ante la Real Sociedad, coincide con un margen de seis puntos con el descenso. Ese colchón ayuda, pero la sensación de inquietud es evidente y los movimientos van a más. La valoración está hecha. Las cartas están sobre la mesa y la dupla Tito-Carmelo, en conexión con el entrenador, es consciente de que la paciencia de esos descartes técnicos continuados tiene caducidad. A esa ventana de enero se aferran esos futbolistas residuales y a los que ni la Copa les vale para sonreír. En ese escalón están los cedidos Cabaco, Lukic y, sobre todo, Langerak.

Es tan igual de reconocible el once inicial como los descartes (sin contar los lesionados), casi siempre fichajes del pasado mercado estival. Cada vez que el técnico asturiano es cuestionado sobre su elección incide en que no le importan «ni los nombres, ni la edad ni de dónde vienen» sino «ver a un equipo en el campo que sepa lo que tiene que hacer para ganar al rival» y ahí hay jugadores que ni se sienten del teórico ´plan B´. «No hago un control exacto de las alineaciones que hago cada domingo, pero ha participado muchísima gente quitando uno o dos jugadores, unos con más y otros con menos minutos. Lo que tiene hacer el entrenador es transmitir tranquilidad y saber elegir lo que estime oportuno en cada momento. Lo que no podemos es ir dándole vueltas al tema. Me gusta ver a un equipo en el campo que sepa lo que tiene hacer para poder ganar al rival y a partir de ahí tomar decisiones. Los entrenadores estamos para eso», afirmaba Muñiz tras la dura derrota ante el Girona.

La dirección deportiva está en alerta sobre el posicionamiento de Langerak, Cabaco y Lukic, los tres inéditos en LaLiga Santander y acostumbrados a seguir los encuentros en el Palco VIP del Ciutat o por la tele. Al margen de lo que decida el Villarreal con Ünal y la posibilidad de echar el lazo a otro delantero que se ponga a tiro (sería el sexto) para reforzar la plantilla hasta el final de curso, Tito y Carmelo empiezan a mover ficha y cubrirse las espaldas en caso de que alguno de los residuales llamen a la puerta para buscar una entente cordial y encontrar la felicidad fuera del Levante. El caso más sonado es el de Langerak, por quien el club pasó por caja para firmarlo por dos temporadas procedente del Stuttgart y que tiene la marca de tercer portero grabada a fuego. La opción de jugar el Mundial está sobre la mesa y Mitch teme poder perdérselo si permanece en Orriols. La inminente eliminatoria de ida y vuelta ante Honduras, en la que está en juego uno de los últimos billetes para Rusia, es determinante para su futuro.

Tito catalogó de «central top» al que iba a llegar para pelear por la titularidad con Postigo, Chema y un Róber que ha jugado más de pivote defensivo o incluso de lateral derecho que en el eje de la zaga. El elegido fue Cabaco, el único de los 26 (contando a Shaq, Enes Únal e Iván López, ahora sin ficha federativa) que no ha entrado en una convocatoria. Sin Lerma en Gran Canaria por tarjetas, el gallego sería el ´relevo natural´ porque Muñiz ya echó mano de él tras la lesión del cafetero en el Derbi. Ni en ese escenario, el italo-uruguayo fue uno de los 18 una vez. La inconsistencia defensiva abre un mínimo margen de fe para Cabaco, pero también roza la impaciencia y estos días también son cruciales para él. Una realidad calcada a la de Lukic, también cedido como Erick, para quien la ausencia de ´Jeff´ debería ser una oportunidad, por lo menos, para disputar sus primeros minutos en LaLiga.