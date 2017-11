Muñiz, sin medias tintas

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, ha asegurado este viernes que el partido del próximo domingo en Las Palmas "no es dramático". El asturiano ha confesado que si los granotas pierden "todo se apretará", y que, sin embargo, un triunfo les daría "mucha tranquilidad".

"No es un partido dramático, pero es un partido importante, pero de ésos habrá entre diez y quince en la temporada. Tenemos que acostumbrarnos a jugarlos y a ganarlos. Si ganamos, nos despegamos mucho y si perdemos, estaría todo más apretado", ha dicho Muñiz en rueda de prensa.

Muñiz también ha insistido en que "no es momento" para estar nervioso, aunque ha subrayado que tomará las decisiones necesarias en el once inicial para cambiar una racha de seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria. "No nos temblará el pulso en hacer algo que pensemos que es oportuno, pero no vamos a tomar decisiones en caliente porque no es una situación para estar nervioso", ha comentado.

"Tenemos que ser conscientes de que en el fútbol hay aciertos y errores, tenemos que saber vivir con el error y debemos saber asumirlo. Valoraremos qué equipo podemos poner y no miraremos nombres", ha ratificado.

El técnico asturiano también ha reconocido que "ahora mismo la situación real es que tenemos a Ünal y a Boateng"; "No creo que sea ningún secreto que vamos escasos de delanteros", ha explicado Muñiz, quien a su vez ha defendido que el Levante es "capaz de sacar cualquier partido adelante". "Somos un equipo que a nuestro mejor nivel podemos ganar a cualquiera", ha señalado.