Oier: "Fue una sorpresa jugar, Raúl estaba jugando bien"

El portero del Levante Oier Olazábal aseguró este martes que para él fue una sorpresa ser titular en el partido del pasado domingo en Las Palmas porque su compañero Raúl Fernández "estaba jugando bien" y confesó que el triunfo ha calmado a una plantilla que había sentido "nerviosismo".

"No me lo esperaba. El entrenador me lo comunicó a mediodía. Yo entreno bien y estoy preparado pero es cierto que Raúl estaba jugando bien. Igual la dinámica del equipo no era buena y el entrenador quiso hacer un cambio en la portería porque los tres porteros entrenamos bien", dijo Oier a la televisión oficial del club.

"El entrenador confía en los tres y me dijo que es un cambio, que no sabe lo que pasará el sábado ni la semana que viene, que es muy largo y todos podemos tener una oportunidad", añadió.

El meta del Levante, que disputó su primer partido de Liga, explicó que el descanso en Liga les "vino bien para preparar y recuperar la presión más arriba" y reconoció que la racha de seis jornadas sin ganar había trasladado al vestuario un clima de nerviosismo.

"Lo que pasa en este tipo de situaciones es que te haces un poco pequeño, algunos empiezan a dudar un poco a la hora de pasar. Es verdad que defensivamente somos sólidos, pero con balón nos estaba costando mucho, era síntoma de que empezaba a entrar el nerviosismo y creo que en Las Palmas volvió la intensidad de robar el balón y tener esa tranquilidad con el balón", afirmó.

"Somos un equipo humilde. Es la seña de identidad de este equipo. Venimos de Segunda pero somos un conjunto con personalidad y solidario. Aquí no hay estrellas y todo el mundo curra y la victoria en Las Palmas es un resumen de lo que somos", agregó.

Oier también se refirió al partido del próximo sábado contra el Atlético de Madrid, equipo al que situó entre "los mejores de Europa" y ante el que deberán mostrar su mejor versión.

"Es un equipo durísimo, en los últimos años ha jugado dos veces la final de la Champions y ha peleado por la Liga. Este año igual no ha empezado tan regular, pero es un equipo de un nivel altísimo, de Barcelona y Madrid, o de los mejores de Europa. Tenemos que estar muy bien y aspirar a que no estén a su mejor nivel", finalizó.