Doble lesión en el calentamiento del Levante

El futbolista granota Róber Pier se ha lesionado en el calentamiento previo al partido y ha provocado que Muñiz tenga que cambiar el once granota. El elegido para sustituir al gallego ha sido el canterano El Hacen. Esa no ha sido la única sorpresa en un calentamiento en el que Doukouré ha estado, incluso había sido anunciado en el once, pero finalmente ha quedado fuera de la convocatoria por problemas físicos. El elegido en su lugar ha sido Campaña.