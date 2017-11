Levante - Girona: la Copa para olvidar la goleada

Con el 0-3 del Atlético, Muñiz dio definitivamente los puntos por perdidos y empezó a «pensar en lo que se venía encima esta semana»: dos partidos en menos de 72 horas, para un total de tres en seis días, contando el del pasado sábado. La competición no para, de modo que el Levante tiene que sobreponerse a los problemas que le vayan surgiendo sobre la marcha. Lo son las lesiones, derrotas como la sufrida ante los colchoneros, y, también, la Copa del Rey en si. Esto último, sin embargo, no significa ni mucho menos que los granotas vayan a inmolarse ante el Girona después de la renta lograda en la ida. «Vamos a competir como si lleváramos un 0-0, intentar ganar y lógicamente pasar de eliminatoria. No tiene porqué suceder nada raro», defendía ayer el asturiano.

No hará nada que no hiciese en Montilivi. «Este encuentro nos viene bien para dar minutos a los jugadores que están teniendo menos ahora mismo y entrenan bien. Enfrentarse a un equipo de Primera, con un ritmo alto, es bueno para ellos y a la larga para todo el equipo», justificó el técnico, cuya alineación navegara entre esa premisa y su pretensión de no quemar excesivas navas con vistas a la visita a La Rosaleda. En Málaga esperará una de esas «10 ó 15 finales» que ya dijo que habría que jugar hasta el final de la Liga Santander.

De cara a la cita del viernes vendría bien olvidar enjuagar el mal sabor de boca que dejó el estropicio del Atlético. También volver a poner a punto a futbolistas que han sido importantes este curso, como Luna, Pedro o el mismo Róber, y que por uno u otro motivo no atraviesan por su mejor momento. Para Cabaco, con el sitio fijo en el eje central será la segunda titularidad de inicio (ambas en Copa) de justificar su fichaje el pasado verano.

A Muñiz no le salen los números con seis jugadores en la enfermería. Es imposible cambiar por completo el once sin echar mano de algún canterano y de algún futbolista que fuera titular ante el Atleti, aunque a su vez intentara dosificar a quien le toque repetir. Si a Morales le tocó la ´china´ en Montilivi, Jason tiene más números. Entonces estaba de baja el propio futbolista gallego, y esta noche quien no jugará es Ivi tras acabar tocado el sábado.

Maneja varias opciones, incluida la de «llevar los cambios ya predeterminados». Entre las alternativas se encuentra cambiar el sistema y alinear dos ´9´ de inicio, con los inconvenientes de que Nano aún no tiene el tono físico ideal después de su recuperación y del peligro que entrañaría el 4-4-2 ante el Girona.

«Todo dependerá de cómo combinemos el centro del campo», explicó Muñiz, quien deberá ubicar al menos a uno de los titulares; dos si mantiene a el 4-3-3 habitual. La baza de adelantar a Róber para minimizar riesgos en esa posición implicaría alinear a Postigo, a quien justamente no utilizó ante los colchoneros por sus molestias musculares.

Boateng será protagonista por partida doble. En la ida, por un lado, se convirtió en el primer delantero de la plantilla en ver portería esta temporada (por ahora es su único tanto como granota). Por otro, volverá a la convocatoria y al once inicial después de su descarte para el encuentro ante el Atleti.





El mauritano El Hacen se estrenará en la medular



Cuando decidió dejar Mauritania y aceptar la oferta granota, a sabiendas de que era menor de edad y de que debía estar varios meses sin jugar, El Hacen esperaba que antes o después llegara un día como el de hoy. La recompensa a su esfuerzo, y su rendimiento en los entrenos del primer equipo y los partidos con el filial. A la tercera convocatoria, el centrocampista debutará en la elite y como titular. Las bajas de Lerma y Lukic por lesión invitan a Muñiz a reservar en la medida de lo posible a Campaña, Bardhi y Doukouré, y dar la oportunidad al canterano, de 19 años.

Hacen ya estuvo en el banquillo en Las Palmas y fue el descarte de última hora ante el Atleti. También sin vestir se quedaba ya en Girona el lateral izquierdo del filial Iván Moreno, quien podría repetir citación copera. El tercer canterano con opciones de entrar en la lista del técnico asturiano, como expuso este, es Youssouf Yalike. El centrocampista marfileño de 18 años, miembro del juvenil A, se ha jercitado con asiduidad en las últimas semanas con el primer equipo.