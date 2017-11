Youssouf cumple su promesa a Quico Catalán

La entrada del canterano Youssouf en lugar de Jason el partido de Copa del Rey del pasado martes ante el Girona puede pasar inadvertida para el gran público. De hecho, inicialmente puede parecer un debut testimonial más de un futbolista juvenil en los últimos minutos de una eliminatoria ya resuelta —más aún si se tiene en cuenta que quien iba a entrar inicialmente era Ünal hasta que el gol salvador de Morales varió los planes que tenía Muñiz—, pero tras esos seis minutos que estuvo sobre el césped hay una historia de superación inusual en el fútbol de elite y una muestra de agradecimiento.

Youssouf Yalike es costamarfileño y tiene ahora 18 años. Con 16 salió de su país y emprendió un viaje de siete meses a duras penas de sur a norte para llegar hasta Marruecos, desde donde cruzó el estrecho para dar el salto a la península y acabar estableciéndose en una pequeña población de Lleida, en Balaguer, junto al hermano de un amigo.

Fue entonces cuando la consultoría TNGS (´The Next Generation Sports´), que ofrece programas formativos de alto rendimiento para chicos extranjeros, tuvo conocimiento de su existencia a través de uno de sus colaboradores, Malick Dembele, y le propuso recalar en su residencia y pasar a formar parte de su proyecto.

Por aquel entonces TNGS y Levante UD tenían una iniciativa conjunta denominada ´Levante Internacional´ —en la actualidad gestionada por Dani Pastor— en la que jóvenes chavales con aptitudes se ejercitaban regularmente con el escudo de la entidad granota y jugaban amistosos, pero sin llegar a competir. Pronto Youssouf empezó a destacar y eso le abrió las puertas de las categorías inferiores del Levante UD, donde empezó a entrenarse con el juvenil de División de Honor.

En mayo, con 18 años, firmó su primer contrato con el club granota y en el momento de rubricar el documento Quico Catalán, el presidente, le pidió un favor: «Youssouf, cuando debutes con el primer equipo regálame tu camiseta». El joven jugador aceptó entonces y no lo olvidó. Por eso el pasado martes, nada más acabar el partido, buscó al presidente para cumplir su promesa. La respuesta de Quico fue: «Esta quédatela porque te la mereces... y la del próximo partido, me la das».

Óliver Salazar, director en España de TNGS, emprendió junto a Youssouf una ardua tarea legal para lograr que pudiese competir. Hubo que desplazarse a Costa de Marfil para iniciar los trámites de su visado; el siguiente paso fue tramitarle su pasaporte en Madrid tras solicitar su acta de nacimiento en su país de origen; y posteriormente hubo que conseguirle un visado de estudiante en España. Aún así, la necesidad de tener también su ´transfer´ demoró su debut en competición oficial hasta principios de esta temporada —llegó al Levante en marzo de 2016 y desde entonces estuvo entrenándose sin poder competir— en la que es un integrante del División de Honor ya de pleno derecho.



Tras los pasos de Koné

Youssouf nació en el suburbio marginal costamarfileño de la capital, Abidjan, denominado Abobo. Curiosamente es el barrio en el que también creció un exgranota como es Arouna Koné,y de hecho ambos empezaron a jugar en el mismo equipo, el EBC Arrah. Ahora su sueño de llegar a ser como Arouna está un poco más cerca.