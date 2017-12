Oier desvela la diferencia respecto al duelo ante el Atlético

Nano Mesa

"Lo importante era no perder. El punto lo valoro en positivo. Ellos tenían mayor necesidad de ganar y una pena no haber podido marcar la última de Nano. Pero al fin y al cabo todos fallamos. Estaba Nano un poco cabizbajo, pero bueno no hay problema".

Gran actuación

"Creo que he estado bien, el equipo ha estado muy sólido y los compañeros han estado muy bien".

Buenas sensaciones

"Tengo que transmitir una sensación de seguridad, para que compañeros, técnicos y todos sientan eso".

Atlético de Madrid

"Mantener la portería a cero después del partido contra el Atlético de Madrid ha sido bueno. En ataque nos robaban y en seguida conectaban con el hombre de arriba y hoy hemos sabido hacer faltas y poder evitar eso, las contras".

Primera media hora

"Igual que pasó en Las Palmas, sabíamos que teníamos que aguantar al princiupio porque al principio anima la afición y luego pueden surgir las dudas. Hemos jugado con eso, con que sientan la necesidad y con que no se vinieran arriba"

Athletic

"El Athletic de Bilbao es un equipo con beunos jugadores, es cierto que no están en un buen momento, pero todos los equipos son complicados".