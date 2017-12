La pregunta que Muñiz no se atreve a contestar

Un punto

"Todo lo que sea sumar es bueno, pero te quedas con un sabor agridulce porque en el último minuto hemos podido anotar porque el Málaga iba a dejar espacios. El partido ha estado igualado y queríamos que estuviera así hasta los últimos minutos para poder desigualar"

Las lesiones

"No me atrevo a decirte nada hasta que no entre al vestuario, esperemos que sí"

Empate en La Rosaleda

"Siempre que sumes hay que calificarlo como bueno. La temporada es muy larga, quedan muchos partidos y sí que es cierto que cuanto más te vayas acercando a los 40 puntos, hay que considerarlos como buenos. En los últimos minutos ha habido varios mano a mano, pero bueno, el Málaga también pensará que podría haber metido en la mano que ha sacado Oier. Eso es el fútbol, hay que ir asumiéndolo y tenemos que trabajar para el próximo partido, que tenemos uno difícil en casa".

Tramo final de partido

"En los minutos finales el Málaga te iba a intentar apretar y nosotros solo queríamos llegar vivos a esa zona. Hemos intentado evitar faltas, saques de esquina y por ello hemos adelantado un poco las líneas"

Dejar la portería a cero

"Hay una nota positiva que es no encajar goles. Eso es importantísimo para equipos como nosotros, el Málaga también sacará ese punto positivo. Nosotros hemos intentado atacar pero muchas veces no sabíamos llevar el balón al campo contrario y esa era mi preocupación"

El Hacen

"Creo que hay que ir regulando a El Hacen. El otro día jugó una hora más o menos y hoy teníamos miedo de que jugara de inicio y que en el minuto 40 no pudiera. Eso habría provocado acabar en un contexto muy comprometido y queríamos no sufrir en ese aspecto en la última parte del partido"

Samu García

"Samu es un jugador que poco a poco irá creciendo. El otro día hizo una muy buena segunda parte. Creíamos que con Morales arriba y Samu en banda podá aportar. En el minuto 20 o 25 hemos decidido cambiar la posición para reforzar a Campaña y Bardhi y creo que el partido se ha equilibrado, por lo que la decisión ha sido buena"

Vuelta a Málaga

"El trato ha sido muy bueno. Desde que entras no paras de saludar. Tengo muchísimos amigos aquí, desde el aspecto personal al profesional. Aunque veo que ha cambiado todo, porque es otro Málaga, con otros presupuestos y otras aspiraciones, eso se nota"

Bardhi y Campaña

"Esa posición cuando tienes el balón es ofensiva y cuando no lo tienes no es. Por eso la posición de Samu a partir del minuto 25 es muy importante. Bardhi y Campaña son dos jugadores que tienen sacrificio y mucha facilidad para robar y colaborar en cualquier zona del campo"

¿Qué le ha sacado una sonrisa?

"Me ha sacado una sonrisa Málaga en general. He visto a muchísimos amigos, es una situación especial porque llegas a casa, te sientes bien recibido y bien acogido. El resultado tampoco ha estado mal, si hubiera sido mejor habría tenido otra sonrisa más grande, pero espero que los dos tengamos suerte y que sigamos los dos en Primera División".