Al Levante ya le toca ganar en casa

Es la asignatura pendiente desde que a principios de curso todo salía a pedir de boca. El Levante necesita sí o sí volver a ganar en casa. Le hace falta a la afición, lo necesita el equipo y sería un espaldarazo para subir puestos en la clasificación y que desaparezca el vértigo de mirar abajo. Delante estará ante el Athletic, rival de infausto recuerdo porque su última visita terminó precipitando el descenso, pero también un equipo que con dos puntos menos que los de Muñiz no está yendo nada fino. Los vascos vienen de ganar en Europa, algo que no han hecho en las últimas seis jornadas de LaLiga y aún menos en Copa, donde la pifiaron a lo grande con el Formentera.

Pese a la victoria en Las Palmas y el empate en Málaga con los que se rompió la mala racha de resultados en pleno calvario de lesiones, el Levante sólo ha ganado precisamente uno de sus últimos nueve partidos. El colchón con el descenso se ha ido desinflando, aunque las cosas están tan apretadas en la tabla que es tan fácil salir como meterse en zona peligrosa. «Sabemos que sumar tres puntos te da un ascenso en la clasificación por la igualdad que hay en la zona media y jugamos un partido en casa contra un muy buen rival y lo que intentaremos es sumar, con nuestras bazas», manifestó Muñiz.

El técnico tiene las consabidas bajas por lesión de Lerma, Doukouré, Roger, Iván y Alegría. Sin embargo, ha recuperado a Lukic y también a Róber pese a su problemático esguince, aunque está por ver si le alcanza o no para no ser uno de los dos descartes de la lista de 20. Durante la semana en Buñol se ha estado trabajando en el regreso al 4-3-3, sistema fetiche de Muñiz que se abandonó en Málaga por las lesiones. Si el míster lo recupera, bien Lukic o El Hacen jugarían de inicio por detrás de Campaña y Bardhi en el trivote del centro del campo. El resto de los jugadores están a su plena disposición, incluido un Enes Ünal que podría jugar hoy uno de sus últimos partidos como granota, ya que el Villarreal le ha comunicado al Levante que a día de hoy va a repescarlo de cara al próximo mercado de enero. Con Oier de nuevo bajo palos, el gol es precisamente el otro problema de un Levante al que le cuesta generar ocasiones y todavía más materializar las pocas que tiene. La oportunidad de Nano en el descuento de La Rosaleda continúa en la retina de los azulgranas.

Defender el juego aéreo de Raúl García y Aduriz es el otro aspecto en el que más se ha incidido, tanto en los entrenamientos como en las sesiones individuales de video con los jugadores. En especial con Oier, cuyo juego áreo se perfila determinante. «Si ves un poco las situaciones de partido de ellos, los dos delanteros, tanto Aduriz como Raúl, cuando tienen una ocasión son jugadores muy resolutivos. No necesitan hacer un gran partido para tener ocasiones de gol. Tenemos que estar atentos porque es un punto fuerte del Athletic», señaló Muñiz.

Por su parte, Ziganda señaló este sábado que, a pesar de contar con apenas 72 horas para recuperar a sus futbolistas después del encuentro de Lviv, viajan a Valencia «sin excusas». «Ha habido días después de un partido europeo en los que no hemos estado pletóricos y otros en los que no se ha notado. Vamos pensando en la necesidad que tenemos de ganar, no en si descansamos más o menos. Solo pensamos en jugar bien y ganar. No podemos dar otro mensaje», explicó. Sobre el Levante, el técnico vasco aseguró que al igual que los otros dos recién ascendidos, el Girona y el Getafe, el Levante es un equipo «muy de entrenador» al que «no le ha venido grande la categoría» y que «compite muy bien todos los partidos». «Saben muy bien a lo que juegan. Lo hacen muy juntos y replegados y tienen una transición muy rápida. Tendremos que estar muy atentos», dijo. Por ese motivo, en su opinión el Athletic está obligado a mostrarse como un equipo «sólido y compacto», ya que «si concedes ocasiones con relativa facilidad todo lo que haces parece como que al final se queda en nada».